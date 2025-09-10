Municipalidad de Ñuñoa aprueba fuertes multas por botar basura, no recoger heces de mascotas y otras incivilidades

El Concejo Municipal de Ñuñoa aprobó este miércoles una ordenanza que sanciona con multas de hasta 5 UTM —aproximadamente $350 mil— a quienes boten basura en la vía pública, no recojan las heces de sus mascotas o utilicen espacios abiertos para orinar.

La municipalidad explicó que la medida busca “reforzar el orden, la limpieza y la convivencia en los barrios, generando conciencia y elevando el estándar de cuidado en la comuna”. De esta manera buscan erradicar las incivilidades en la vía pública.

El alcalde Sebastián Sichel enfatizó que “no se trata de perseguir a los vecinos, sino de generar conciencia de que la vía pública es de todos”.

Agregó que “no vamos a normalizar que se bote basura en las calles o que se ocupen nuestros espacios de manera indebida. El mensaje es simple: en Ñuñoa hay respeto, y quien no cumpla enfrentará sanciones claras”.

“Estamos comprometidos con el cuidado de nuestra comuna”

Sichel también destacó que la normativa responde a la demanda de la comunidad: “Cuando un vecino ve una calle sucia o un espacio mal cuidado, siente que la autoridad está ausente. Con esta ordenanza reafirmamos que estamos presentes y comprometidos con el cuidado de nuestra comuna”.

Finalmente, el edil subrayó que el objetivo de la medida es que Ñuñoa “sea una comuna limpia, segura y con un estándar de vida más alto. Ese compromiso es con todos y para todos”.