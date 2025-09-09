;

VIDEO. 18 compañías de Bomberos trabajan para controlar violento incendio en bodega de Recoleta

El siniestro presenta riesgo de propagarse a viviendas cercanas, por lo que efectivos mantienen operativo de máxima alerta.

Un incendio que comenzó en una antigua casona utilizada como bodega en calle Eusebio Lillo, comuna de Recoleta, obligó a declarar segunda alarma de incendio por la intensidad de las llamas y el riesgo de propagación a viviendas cercanas.

La emergencia movilizó a 18 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que trabajan con maquinaria pesada para controlar el fuego.

Además, se activó el código Mayday, indicando que un voluntario enfrentó una situación de peligro grave durante las labores de rescate.

Una densa columna de humo se puede observar desde distintos puntos de la capital debido al incendio estructural.

Por seguridad, la calle Eusebio Lillo permanece cerrada entre Patronato y Río de Janeiro, y se recomienda a peatones y conductores evitar la zona y respetar los perímetros establecidos por las autoridades.

