Todos en la Región Metropolitana: tres municipios chilenos destacan entre las 30 alcaldías más innovadoras de América Latina

Durante esta semana, los municipios de Maipú, Renca y Vitacura fueron elegidos entre las 30 alcaldías más innovadoras de América Latina por la Red de Innovación Local (RIL).

Concretamente, la distinción fue entregada en un encuentro realizado en Panamá, donde participaron jefes comunales de distintos países, donde participaron los ediles nacionales.

En ese contexto, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, subrayó la importancia de incorporar nuevas tecnologías en la gestión local. “Hoy tenemos la oportunidad de darle prioridad a la innovación y las nuevas tecnologías al servicio de una gestión más eficiente del Estado. El buen uso de la tecnología puede ayudarnos a resolver mejor y más rápido los problemas cotidianos de la gente”, afirmó.

En la misma línea, el alcalde de Renca, Claudio Castro, destacó que “este ha sido un espacio muy potente entre alcaldes y alcaldesas de América Latina, donde hemos podido conocer en profundidad el impacto y el potencial que puede tener la IA bien aplicada en nuestras gestiones municipales”, señaló.

Adicionalmente, detalló que programas como la Agencia Local de Inversiones y Crecer en Renca despertaron interés en otros países, destacando por la innovación de los programas.

Mientras que, por su parte, la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, valoró la vitrina internacional para mostrar el trabajo de su comuna: “Participar en este encuentro fortalece el liderazgo de Vitacura en innovación pública. Aquí compartimos nuestra experiencia y mostramos cómo una comuna puede avanzar con soluciones modernas y eficientes para beneficio directo de sus habitantes”, indicó.

El evento, que se realizó entre el 8 y el 10 de septiembre, fue cubierto económicamente por la propia Red de Innovación Local (RIL) y se centró en el uso de inteligencia artificial y herramientas tecnológicas para el diseño de políticas públicas en las ciudades de la región.