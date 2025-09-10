“Sabes que tenemos pacto forever”: estos son los chats entre Hermosilla y la ministra Sabaj que provocaron su remoción de la Corte de Apelaciones / Mario Andrés Vergara Escobar

La Corte Suprema confirmó la remoción de la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago Verónica Sabaj, al concluir que “no ha tenido un buen comportamiento en el ejercicio de sus funciones”, informó la vocera del máximo tribunal, María Soledad Melo.

La decisión llega meses después de que se filtraran chats que exhiben un vínculo directo y operativo entre Sabaj y el abogado Luis Hermosilla —protagonista del “Caso Audio”—, vínculo que, según esas conversaciones, habría influido primero en su nombramiento y luego en gestiones ante causas sensibles.

Qué revelan los chats

Apoyo para su nombramiento (2020): En mensajes difundidos por The Clinic , Hermosilla le escribe a Sabaj “ He trabajado mucho para ti hoy ”, a lo que ella responde “ Me da vergüenza ”; él replica “ Lo hago por la Patria ”. Según esas conversaciones, Hermosilla —junto a Andrés Chadwick — habría empujado su nombre hasta el escritorio del entonces Presidente Sebastián Piñera .

En mensajes difundidos por , Hermosilla le escribe a Sabaj “ ”, a lo que ella responde “ ”; él replica “ ”. Según esas conversaciones, Hermosilla —junto a — habría empujado su nombre hasta el escritorio del entonces Presidente . Intervenciones y filtraciones (caso Piñera–Dominga): Ya en el cargo, los chats muestran a Sabaj editando un recurso y adelantando composiciones de sala con apreciaciones ideológicas (“ Que no caiga en sala red (…) Mi sala es de derecha completa ”). En otro intercambio, ella le promete: “ Sabes que tenemos pacto forever (…) soy de derecha ”.

Ya en el cargo, los chats muestran a Sabaj y con apreciaciones ideológicas (“ ”). En otro intercambio, ella le promete: “ (…) ”. Hostigamiento a un juez específico: En 2021, cuando el juez Daniel Urrutia veía una causa vinculada a Piñera, mensajes dan cuenta de un plan para recusarlo . Hermosilla: “ En ti confío ”; Sabaj: “ Of course. De confianza y mortis causa ”.

En 2021, cuando el juez veía una causa vinculada a Piñera, mensajes dan cuenta de un plan para . Hermosilla: “ ”; Sabaj: “ ”. Ayuda al exdirector de la PDI, Héctor Espinoza: Según Reportea.cl, Sabaj asesoró a Hermosilla para sacarlo de prisión preventiva, filtrando la integración de la sala y destacando afinidades (“(Jorge) Benítez es mi amigo (…) Súper de derecha”). Meses después, habría pedido a Hermosilla una “peguita” para Benítez en una universidad.

Por qué importa

Los intercambios exhiben conductas incompatibles con la independencia judicial: lobby para un nombramiento, filtración de información sensible, edición de escritos, señalamientos ideológicos de salas y gestiones ad hoc en causas de alto interés público. La Suprema zanjó que ese “mal comportamiento” amerita la remoción, un golpe inédito que busca reafirmar estándares éticos y proteger la confianza en el Poder Judicial.

El cuadro mayor

Sabaj ascendió en mayo de 2020; un año después ya participaba —según los chats— en coordinaciones con Hermosilla que rozan tráfico de influencias y quiebre de deberes de imparcialidad. La remoción, decidida tras meses de revisión, se apoya en la gravedad y reiteración de esas conductas y marca un precedente sobre fronteras infranqueables entre gestiones privadas y función jurisdiccional.