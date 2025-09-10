Corte Suprema remueve a ministra Verónica Sabaj por chats con Luis Hermosilla

La Corte Suprema determinó remover de su cargo a la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, tras conocerse que mantuvo conversaciones con Luis Hermosilla, principal imputado en el Caso Audios.

Recordar que el máximo tribunal abrió un cuaderno de remoción y suspendió de todas sus funciones a la jueza, luego de que se revelaran chats de WhatsApp que delataban favores entre ella y el abogado.

Entre los cargos formulados en contra de la ministra, está el traspaso de información de las supuestas tendencias políticas de ministros y haber vulnerado la privacidad de los acuerdos adoptados.

Es así que la vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, señaló que el Pleno del máximo tribunal declaró que Verónica Sabaj “no ha tenido un buen comportamiento en el ejercicio de sus funciones y, en consecuencia, se acuerda la remoción de su cargo”.