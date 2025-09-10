UDI exige renuncia de Laura Albornoz por su cargo en ENAP y rol en comando de Jara: revelaron que integra otra empresa pública

La bancada de diputados de la UDI elevó el tono en torno a Laura Albornoz, luego de que ésta asumiera como vocera en el comando de Jeannette Jara siendo parte del directorio de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).

A lo anterior, los legisladores sumaron un nuevo antecedente . Y es que la exministra también integra el directorio de otra empresa pública: Desarrollo País, que hasta el 2020 se conocía como Fondo de Infraestructura.

Según lo que Albornoz informó en su cuenta de LinkedIn, asumió dicho cargo en junio de este año a través del Sistema de Alta Dirección Pública.

Exigen renuncia

“Su presencia en ambos directorios no resiste más , no sólo por el daño irreparable que ya le puede estar generando a las dos empresas, sino que también por el conflicto de interés y el acceso a información privilegiada que podría existir”, sostuvieron los diputados.

En caso de que Laura Albornoz no renuncie a los dos cargos que ocupa, exigieron que sea el propio Presidente Gabriel Boric quien debería solicitar su salida “por prudencia y un acto de transparencia”.

Ministro de Energía: “No hay incompatibilidad legal”

El ministro de Energía –cartera de la que depende ENAP–, Diego Pardow, respaldó a la exministra: “En este caso se han revisado los antecedentes y no hay una incompatibilidad legal ”.

Agencia Uno | El ministro de Energía, Diego Pardow Ampliar

“Ella es directora independiente, su nombramiento se realiza a través del Sistema de Alta Dirección Pública, no es discrecional del Presidente de la República y además, la empresa ENAP ya se refirió a este tema”, concluyó.