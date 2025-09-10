Encuentran cadáver en descomposición en auto de artista confirmado para Lollapalooza Chile 2026

Un macabro hallazgo mantiene bajo investigación a las autoridades de Los Angeles, California, luego del hallazgo de restos humanos en estado de descomposición al interior de un Tesla registrado a nombre del rapero David Burke, más conocido como D4vd, quien es parte del line up de Lollapalooza Chile 2026.

El descubrimiento se realizó en un depósito de Hollywood. El vehículo fue trasladado a ese punto luego de haber sido encontrado abandonado en Hollywood Hills. El auto nunca había sido reportado como robado, lo que llamó aún más la atención de las autoridades.

Fueron los encargados del centro de remolque quienes denunciaron el hecho, debido al fuerte olor que provenía desde el maletero. En el interior del Tesla se encontraron restos humanos en estado de descomposición dentro de una bolsa.

De acuerdo con el informe del médico forense del condado de Los Ángeles, la víctima sería una mujer afroamericana con cabello negro ondulado, de aproximadamente 1,55 metros de altura y 32 kilos de peso, que portaba un tatuaje en el dedo índice derecho con la palabra “Shhh…”.

También vestía un top negro, leggings y dos piezas de joyería: un aro de metal y una pulsera con forma de “W”. Actualmente, el caso está siendo investigado como homicidio, aunque hasta ahora no se ha establecido la causa de muerte ni la edad exacta de la víctima.

D4vd está colaborando con la investigación

Según consignó TMZ, la policía ya informó a D4vd del hallazgo y el artista se encuentra cooperando con la investigación.

El cantante, que también es conocido por subir contenido relacionado con el anime, alcanzó fama mundial gracias a temas virales en TikTok y que firmó contrato con Darkroom e Interscope Records, actualmente está de gira por Estados Unidos.

Sus canciones más conocidas son Here with me, Romantic homicide, Feel it y Sleep Well. Además de Remember me, que es parte de la banda sonora de la exitosa serie animada de Netflix y League of Legends, Arcane.