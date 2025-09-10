;

Hombre murió baleado frente a feria libre de Peñalolén: lo acribillaron al interior de su auto

La víctima recibió al menos cinco disparos y el atacante huyó del lugar.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Hombre murió baleado frente a feria libre de Peñalolén: lo acribillaron al interior de su auto

Durante este miércoles, un hombre murió tras ser atacado a tiros frente a una feria libre en la comuna de Peñalolén.

En concreto, el hecho se registró en la calle Los Molineros, donde la víctima se encontraba al interior de su automóvil blanco que quedó con múltiples impactos de bala.

Vecinos del sector aseguraron haber escuchado varios disparos que generaron pánico entre las personas que estaban en la feria. “Escuché cinco disparos. La gente se retiró, se fue mucha gente”, relató un testigo a Radio ADN.

El mismo vecino agregó que no alcanzó a ver a los autores del ataque, pero sí escuchó la seguidilla de tiros que irrumpieron en medio de la feria. “No lo vi, solamente sentí los estruendos de los balazos, nada más”, sostuvo.

Finalmente, tras el ataque, el vehículo donde se encontraba la víctima quedó detenido en plena calle con varios impactos de bala visibles en la carrocería.

Hasta el lugar llegó personal de la Policía de Investigaciones y del Laboratorio de Criminalística, quienes trabajaron en el levantamiento de evidencia balística y en la recolección de testimonios de vecinos.

