Detienen a mujer por asesinar a su madre en Santa Juana: mantenía una orden de alejamiento

La víctima de 51 años fue hallada sin vida al interior de su domicilio por su otro hijo.

Ruth Cárcamo

Nicolás Medina

Detienen a mujer por asesinar a su madre en Santa Juana: mantenía una orden de alejamiento

Detienen a mujer por asesinar a su madre en Santa Juana: mantenía una orden de alejamiento

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a una mujer de 29 años por asesinar a su madre el pasado 4 de septiembre en la comuna de Santa Juana, región del Biobío.

Según la información preliminar, la víctima de 51 años fue atacada con un arma cortopunzante al interior de su domicilio, siendo hallada a las horas después por su otro hijo.

Desde un primer momento se sospechó de su hija, pues ésta mantenía una orden de alejamiento por violencia intrafamiliar. Finalmente, la mujer confesó el crimen tras ser detenida en Concepción.

Formalización por parricidio

“Del proceso investigativo, se logró obtener evidencia relevante que vincula a esta persona en el delito”, dijo el subprefecto Enrique Guzmán, jefe de la Brigada de Homicidios de Concepción.

Asimismo, al momento de la detención, los detectives sorprendieron a la mujer con restos de sangre en sus vestimentas, lo que llevó a su confesión.

Este lunes se informó que se ampliará su formalización hasta el próximo miércoles en el Juzgado de Garantía de Santa Juana.

