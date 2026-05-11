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Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 11 de mayo, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este lunes contempla un duelo por la Copa de la Liga y otro por la Primera B.

Carlos Madariaga

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 11 de mayo, y quién transmite?

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 11 de mayo, y quién transmite? / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Hoy, lunes 11 de mayo, el fútbol chileno comienza la semana con una agenda que contempla dos partidos.

Uno de estos encuentros dará cierre a la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga y otro hará lo propio con la undécima jornada de la Primera B.

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La programación del fútbol chileno hoy 11 de mayo arrancará a las 20:00 horas en el Municipal de La Pintana, lugar en que Palestino recibirá a Deportes Limache, con arbitraje de Nicolás Millas y transmisión de TNT Sports Premium.

Primera B

El ascenso tendrá su único partido a contar de las 20:00 horas, cuando Curicó Unido enfrente a San Marcos de Arica en el Bicentenario La Granja. Francisco Gaggero será el juez del encuentro, que será transmisión en la plataforma HBO Max.

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