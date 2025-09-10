;

VIDEO. Es oficial: Constanza Santa María tiene nueva casa televisiva tras dejar TVN

La periodista fue recibida por uno de los rostros del canal en vivo.

José Campillay

Hace ya casi un mes que se anunció la salida de Constanza Santa María de TVN, remeciendo el mundo de la televisión a nivel nacional, finalizando una etapa importante en su carrera.

Con el pasar de los días y las semanas comenzó a crecer la intriga e incertidumbre por conocer su destino y ver qué nuevos proyectos tiene en carpeta.

Hoy, la espera finalmente terminó. Y es que la periodista apareció por primera vez en su nueva casa televisiva este miércoles 10 de septiembre.

Santa María fue presentada en vivo y en directo en Mega por Rodrigo Sepúlveda, revelando algunos detalles de lo que viene por delante en su vida profesional.

En una breve aparición en pantalla valoró que “me han recibido muy bien”, además, confesó que ya ha grabado material para sus nuevos trabajos.

Anunció que va a estar como conductora de Meganoticias Prime “con Juan Manuel -Astorga- a partir del 29 de septiembre”.

Asimismo, reveló que va a estar en “los programas de toda la cobertura política; tenemos preparado todo, una batería de programas políticos”.

De esta manera queda en claro el objetivo de la señal: Reforzar la cobertura política e informativa en un año marcado por la contingencia nacional y las Elecciones Presidenciales.

Cony Santa María ha construido una trayectoria de más de dos décadas en televisión, con pasos por Canal 13 y TVN. Su llegada a Mega supone un movimiento relevante en la competencia informativa de la franja prime, especialmente en la antesala de un intenso calendario político.

