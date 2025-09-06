Sammis Reyes responde a las críticas de Claudio Bravo: “Sin importar lo que diga de mí...”

El exjugador de la NFL, Sammis Reyes, rompió el silencio luego de que Claudio Bravo opinara de manera crítica sobre su figura en el deporte.

La controversia se originó con una columna titulada: “Meta-análisis: ¿Por qué nadie toma en serio a Sammis Reyes?”, donde se analizaron los logros y la exposición mediática del deportista chileno.

En ese contexto, el capitán de la Generación Dorada decidió participar, cuestionando directamente al exjugador de Washington Commanders.

Claudio Bravo expresó que “tenemos una poca y pobre cultura de éxitos e ídolos deportivos en nuestro país. Por ende posicionamos rápidamente a alguien con logros que para mí no son de mayor connotación”.

El exarquero de Colo Colo, Barcelona y Manchester City agregó: “Las personas generalmente siguen y creen a gente que sí se ha ganado ese estatus con logros reales y concretos. Más aún, cuando lo llevan con naturalidad y sin aspavientos”.

Además, señaló que “el mensaje del esfuerzo en el deportista no es real, cualquier persona que haga actividad física de por sí ya está haciendo un esfuerzo, van de la mano de forma natural”.

“Esfuerzo está en personas que pasan frío, que no descansan, que no tienen cómo movilizarse para ir a sus trabajos, que no ven a sus hijos en todo el día para poder llevarles el sustento al hogar, personas o familias que viven con un sueldo mínimo, etc.”, concluyó el exguardameta de la selección chilena.

La respuesta de Sammis Reyes

Ante estas palabras, Sammis Reyes conversó con LUN y comentó: “No sé si él habrá sido sacado de contexto o realmente cuáles eran sus intenciones, pero yo creo que es difícil medir cosas. Por ejemplo, en el fútbol, en Chile, hay muchos equipos, si te va mal en uno, te cambias a otro”.

El deportista chileno añadió que “en la NFL es un monopolio, solo hay 32 equipos y en cada equipo hay dos o tres jugadores de mi posición. Esos son todos los espacios que existen en el mundo. Y no cualquiera llega ahí“.

Sin embargo, quien actualmente se desempeña como influencer y hombre de negocios, también afirmó: “Claudio, para mí, siempre va a ser un ídolo, una persona que yo admiro, un ejemplo de superación para todos los chilenos, y sin importar lo que diga de mí”.

Para cerrar, Sammis Reyes reafirmó su respeto al exarquero de Colo Colo: “Yo lo único que le digo a él es que es un grande, que es un referente y que es una persona que marcó el camino para muchos deportistas y niños y niñas de Chile”.