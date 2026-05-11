Alerta ambiental en Santiago: esta es la restricción vehicular para hoy lunes 11 de mayo en la región Metropolitana

Debido a la mala calidad del aire, las autoridades de la región Metropolitana decretaron alerta ambiental para este lunes 11 de mayo en la capital por segundo día consecutivo.

La medida se implementa producto de las malas condiciones de ventilación que persisten en la cuenca de Santiago, las que mantienen elevados niveles de contaminación en la capital.

En ese sentido, las fiscalizaciones continuarán en las calles de Santiago, en el marco de la restricción vehicular 2026.

¿Qué vehículos no pueden circular hoy lunes 11 de mayo en Santiago?

La restricción vehicular busca evitar y reducir la contaminación ambiental en Santiago, y se enmarca en el Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio de Medio Ambiente.

Esta medida rige entre las 07:30 y las 21:00 horas, salvo en días festivos, y se implementa en todas las comunas de la provincia de Santiago, incluida San Bernardo y Puente Alto.

Acá te dejamos los vehículos y motocicletas que no pueden circular hoy lunes 11 de mayo en la capital por la alerta ambiental:

Vehículos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011: dígitos 8 y 9 .

. Vehículos no catalíticos (sin sello verde): dígitos 6, 7, 8 y 9 , y no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio.

, y no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio. Motos (con año de fabricación anterior a 2002): dígitos 6, 7, 8 y 9 .

. Motos (inscritas entre el 2002 y septiembre de 2010): dígitos 8 y 9 .

. Buses de pasajeros: (sin sello verde): dígitos 6, 7, 8 y 9 , y no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio.

, y no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio. Transporte de carga (sin sello verde): dígitos 6, 7, 8 y 9, y no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio.