Hoy, 10 de septiembre es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, e Ipsos difundió datos que posicionan a Chile como el país con peor percepción sobre la salud de sus jóvenes.

Según el Monitor de Educación 2025, un 73% de los encuestados cree que la salud mental juvenil es mala —20 puntos por encima del promedio de 30 países—, mientras que un 57% califica de forma negativa su salud física (frente al 37% global).

La directora de comunicaciones de Ipsos Chile, Carolina Suez, alertó que “Chile lidera a nivel mundial la percepción negativa sobre la salud mental y física de los jóvenes. Este fenómeno es tendencia en América Latina, pero el país destaca notablemente en la región”.

Gráfico 1 Ipsos / Ipsos Ampliar

Los resultados coinciden con el Monitor de Servicios de Salud 2024, donde un 73% dijo haberse sentido estresado al punto de afectar su vida cotidiana, un 69% declaró síntomas de depresión prolongada y un 54% reconoció que el nivel de estrés le impidió asistir a su trabajo.

Gráfico 2 Ipsos / Ipsos Ampliar

Suez explicó que esta realidad “debe alertarnos sobre la necesidad urgente de priorizar la salud en nuestras políticas públicas, asegurando un mejor acceso a servicios médicos y psiquiátricos de manera accesible y oportuna”.

Añadió que la percepción negativa puede estar influida por “la presión académica, la exposición a la violencia o las dificultades económicas que enfrentan los jóvenes”, además de que “el acceso a atenciones médicas a tiempo y con valores accesibles en Chile es limitado, generando que la gente no se atienda, posponga o abandone tratamientos”.