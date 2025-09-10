;

FOTOS. Día de la Prevención del Suicidio: 73% de la población en Chile percibe la salud mental juvenil como “mala”

La cifra chilena supera en 20 puntos al promedio de 30 países, posicionando al país como líder en percepción negativa sobre salud mental juvenil.

Martín Neut

Salud mental

Salud mental / Tatiana Maksimova

Hoy, 10 de septiembre es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, e Ipsos difundió datos que posicionan a Chile como el país con peor percepción sobre la salud de sus jóvenes.

Según el Monitor de Educación 2025, un 73% de los encuestados cree que la salud mental juvenil es mala —20 puntos por encima del promedio de 30 países—, mientras que un 57% califica de forma negativa su salud física (frente al 37% global).

La directora de comunicaciones de Ipsos Chile, Carolina Suez, alertó que “Chile lidera a nivel mundial la percepción negativa sobre la salud mental y física de los jóvenes. Este fenómeno es tendencia en América Latina, pero el país destaca notablemente en la región”.

Gráfico 1 Ipsos / Ipsos

Los resultados coinciden con el Monitor de Servicios de Salud 2024, donde un 73% dijo haberse sentido estresado al punto de afectar su vida cotidiana, un 69% declaró síntomas de depresión prolongada y un 54% reconoció que el nivel de estrés le impidió asistir a su trabajo.

Gráfico 2 Ipsos / Ipsos

Suez explicó que esta realidad “debe alertarnos sobre la necesidad urgente de priorizar la salud en nuestras políticas públicas, asegurando un mejor acceso a servicios médicos y psiquiátricos de manera accesible y oportuna”.

Añadió que la percepción negativa puede estar influida por “la presión académica, la exposición a la violencia o las dificultades económicas que enfrentan los jóvenes”, además de que “el acceso a atenciones médicas a tiempo y con valores accesibles en Chile es limitado, generando que la gente no se atienda, posponga o abandone tratamientos”.

