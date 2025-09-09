Universidad de Chile envía una carta a la ANFP para solicitar la reprogramación de la Supercopa

La Supercopa entre Colo Colo y la Universidad de Chile debió haber sido el primer partido de la temporada 2025 del fútbol chileno, pero ante los serios problemas de la ANFP para organizar el espectáculo, aún no se tiene certeza de su realización.

Si bien ya se programó para el 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura, siguen apareciendo obstáculos para que finalmente se dispute la final.

Según información de ADN Deportes, la Universidad de Chile envió una carta a la ANFP para solicitar oficialmente la reprogramación del partido.

En la carta, dirigida a Pablo Milad, los azules argumentan que “Universidad de Chile está siendo perjudicada en su participación internacional, toda vez que la reprogramación de este partido afecta seriamente al equipo en su cotejo ante Alianza Lima”. El elenco de Gustavo Álvarez debe visitar al cuadro peruano el 18 de septiembre por el duelo de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Además, en la U apuntan a las obras que se están desarrollando en el Santa Laura para la instalación de las torres de iluminación. “El estadio está con diversas obras que, evidentemente, no serán terminadas de aquí al domingo. Tapar hoyos es solo una medida parche, que configura un grave atentado contra la seguridad de los jugadores, público y la comunidad general”, señalan.

En la misiva enviada a la ANFP, Universidad de Chile también manifiesto su indignación contra el gerente de ligas profesionales, Yamal Rajab, por haber dicho que los azules no había presentado ninguna solitud formal para la reprogramación el partido.

“Esta solicitud ha sido formulada al Señor Pablo Milad, verbalmente y por escrito. También hemos tratado el tema con el señor Jorge Yunge, secretario general de la Asociación, y con el propio Señor Rajab”, aseguran en la U.