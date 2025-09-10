PREVIA. Primer debate presidencial en TV 2025: candidatos a La Moneda se ven las caras por primera vez en televisión
Los ocho aspirantes a la presidencia se miden por vez primera “todos contra todos”. Será transmisión de Radio ADN.
Con las Elecciones Presidenciales de Chile 2025 a la vuelta de la esquina, los ocho candidatos a La Moneda se enfrentarán este miércoles 10 de septiembre en el primer debate presidencial del año que se transmitirá tanto por televisión como por radio.
El encuentro será emitido por Chilevisión y también podrá seguirse a través de Radio ADN, permitiendo que la ciudadanía pueda escuchar desde cualquier parte, sin necesidad de estar frente a la TV.
El debate contará con los ocho aspirantes distribuidos en los siguientes podios: José Antonio Kast (1), Jeannette Jara (2), Eduardo Artés (3), Harold Mayne-Nicholls (4), Franco Parisi (5), Johannes Kaiser (6), Evelyn Matthei (7) y Marco Enríquez-Ominami (8).
Primer debate presidencial en TV: dónde, cuándo y a qué hora verlo en vivo en Chile
En concreto, el primer debate presidencial televisado de este 2025 se llevará a cabo este miércoles 10 de septiembre.
En esa misma línea, la instancia será emitida por Chilevisión a partir de las 21:30 horas.
Por otro lado, entre las particularidades que tendrá el debate, está que será dividido en tres segmentos.
¿Cómo funcionará el debate presidencial?
En el primero, los periodistas Daniel Matamala, Andrea Arístegui y Macarena Pizarro realizarán preguntas, las cuales serán respondidas por los candidatos en un tiempo de 3 minutos cada uno.
En segunda instancia, los candidatos podrán tener un cara a cara entre ellos mismo, Allí, cada uno podrá escoger a dos para realizarle preguntas.
Por último, cada uno de los aspirantes al Gobierno tendrá un espacio para enviar un mensaje a la ciudadanía.