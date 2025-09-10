;

PREVIA. Primer debate presidencial en TV 2025: candidatos a La Moneda se ven las caras por primera vez en televisión

Los ocho aspirantes a la presidencia se miden por vez primera “todos contra todos”. Será transmisión de Radio ADN.

Gonzalo Miranda

¿A qué hora es el primer debate presidencial en Chile? Será transmitido por radio y televisión

¿A qué hora es el primer debate presidencial en Chile? Será transmitido por radio y televisión / Diego Martin

Con las Elecciones Presidenciales de Chile 2025 a la vuelta de la esquina, los ocho candidatos a La Moneda se enfrentarán este miércoles 10 de septiembre en el primer debate presidencial del año que se transmitirá tanto por televisión como por radio.

El encuentro será emitido por Chilevisión y también podrá seguirse a través de Radio ADN, permitiendo que la ciudadanía pueda escuchar desde cualquier parte, sin necesidad de estar frente a la TV.

El debate contará con los ocho aspirantes distribuidos en los siguientes podios: José Antonio Kast (1), Jeannette Jara (2), Eduardo Artés (3), Harold Mayne-Nicholls (4), Franco Parisi (5), Johannes Kaiser (6), Evelyn Matthei (7) y Marco Enríquez-Ominami (8).

Primer debate presidencial en TV: dónde, cuándo y a qué hora verlo en vivo en Chile

En concreto, el primer debate presidencial televisado de este 2025 se llevará a cabo este miércoles 10 de septiembre.

En esa misma línea, la instancia será emitida por Chilevisión a partir de las 21:30 horas.

Por otro lado, entre las particularidades que tendrá el debate, está que será dividido en tres segmentos.

¿Cómo funcionará el debate presidencial?

En el primero, los periodistas Daniel Matamala, Andrea Arístegui y Macarena Pizarro realizarán preguntas, las cuales serán respondidas por los candidatos en un tiempo de 3 minutos cada uno.

En segunda instancia, los candidatos podrán tener un cara a cara entre ellos mismo, Allí, cada uno podrá escoger a dos para realizarle preguntas.

Por último, cada uno de los aspirantes al Gobierno tendrá un espacio para enviar un mensaje a la ciudadanía.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad