Jeannette Jara dice “compartir lo que hizo el presidente Piñera” y propone empadronamiento de inmigrantes ilegales

La candidata enfatizó, en el debate presidencial, la necesidad de conocer quiénes ingresan al país, identificar antecedentes y reforzar el control fronterizo.

El primer debate presidencial de 2025 ya se encuentra en curso. Desde las 21:30 horas, Chilevisión transmite en vivo el encuentro que reúne a los principales candidatos a La Moneda.

Sobre el escenario participan Jeannette Jara, José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Franco Parisi, Johannes Kaiser, Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés.

La conducción está a cargo de Macarena Pizarro, Andrea Arístegui y Daniel Matamala, quienes guían un formato diseñado para favorecer la interacción y los cruces directos entre los postulantes.

Jara y la inmigración ilegal

Durante el debate presidencial, Jeannette Jara respondió a José Antonio Kast: “Me gustaría desmitificar otra fake news que anda dando vueltas, en la cual aseguran que yo habría comprometido la regularización de 200 mil migrantes. Como eso es mentira más, lo quiero decir aquí firme”.

Sobre cómo abordar la inmigración, Jara dijo: “Si comparto lo que hizo el presidente Piñera en su primera y su segundo gobierno, para saber quiénes son los migrantes, dónde están, qué antecedentes penales tienen o no hay que empadronarlos. Lo otro es cerrar los ojos a la realidad”.

En relación al control fronterizo, afirmó: “Y, por cierto, además, hay que fortalecer las fronteras (...) Eso requiere tecnologías y barreras que vamos a implementar, si así me eligen presidenta”.

