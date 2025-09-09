Extranjero es baleado dentro de su casa en La Pintana: permanece fuera de riesgo vital en Hospital de La Florida / MAURICIO MENDEZ/AGENCIAUNO

Un violento episodio se registró en la comuna de La Pintana, donde un ciudadano colombiano fue atacado a tiros mientras permanecía en su vivienda, ubicada en la intersección de calle Las Gaitas con La Orquesta.

De acuerdo con los antecedentes policiales, un grupo de desconocidos llegó hasta la casa del extranjero y abrió fuego en su contra.

La víctima recibió seis impactos balísticos: dos en la espalda, dos en las piernas y otros dos en la zona inguinal.

El herido fue trasladado al Hospital de La Florida, donde se mantiene internado pero fuera de riesgo vital, pese a la gravedad de las lesiones.

La investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, por instrucción de la Fiscalía ECOH. Hasta ahora no se han establecido las motivaciones del ataque ni la identidad de los responsables.