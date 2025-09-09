;

Extranjero es baleado dentro de su casa en La Pintana: permanece fuera de riesgo vital en Hospital de La Florida

La víctima, de nacionalidad colombiana, fue atacada en su vivienda con seis disparos. La Fiscalía ECOH instruyó a la PDI investigar el caso.

Martín Neut

Extranjero es baleado dentro de su casa en La Pintana: permanece fuera de riesgo vital en Hospital de La Florida

Extranjero es baleado dentro de su casa en La Pintana: permanece fuera de riesgo vital en Hospital de La Florida / MAURICIO MENDEZ/AGENCIAUNO

Un violento episodio se registró en la comuna de La Pintana, donde un ciudadano colombiano fue atacado a tiros mientras permanecía en su vivienda, ubicada en la intersección de calle Las Gaitas con La Orquesta.

De acuerdo con los antecedentes policiales, un grupo de desconocidos llegó hasta la casa del extranjero y abrió fuego en su contra.

Revisa también:

ADN

La víctima recibió seis impactos balísticos: dos en la espalda, dos en las piernas y otros dos en la zona inguinal.

El herido fue trasladado al Hospital de La Florida, donde se mantiene internado pero fuera de riesgo vital, pese a la gravedad de las lesiones.

La investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, por instrucción de la Fiscalía ECOH. Hasta ahora no se han establecido las motivaciones del ataque ni la identidad de los responsables.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad