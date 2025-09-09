Comisión de Economía rechaza proyectos para limitar la UF: la Sala deberá definir su futuro

La Comisión de Economía de la Cámara culminó la votación en particular y rechazó, por mayoría, los dos proyectos refundidos (boletines 15.779 y 15.787) que buscaban eliminar la UF como sistema de reajustabilidad en múltiples contratos.

La iniciativa proponía que colegios, arriendos, planes de salud previsional e hipotecarios se pactaran en pesos y no en unidades de fomento, con el argumento de proteger a los consumidores frente al encarecimiento del costo de la vida.

Durante la tramitación se ingresaron indicaciones para acotar el uso de la UF a contratos de más de 12 meses, prohibir reajustes combinados UF+IPC y reforzar deberes de información a usuarios. Ninguna de esas normas prosperó.

Según explicó la diputada Sofía Cid, la decisión se alineó con advertencias de autoridades y expertos —entre ellos Mario Marcel y la presidenta del Banco Central— sobre los riesgos de generar incertidumbre y encarecer el crédito con cambios de este tipo.

El diputado Daniel Manouchehri, uno de los autores, lamentó el revés “incluso de las indicaciones que recogían las aprehensiones del sector financiero” y adelantó que repondrá esos ajustes en la discusión en Sala. El informe lo presentará el diputado Boris Barrera. Si el Pleno llegara a rechazar en general la iniciativa, no podrá volver a presentarse por un año.