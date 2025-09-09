Detienen a conductor que intentó atropellar a Carabinero en Puerto Varas: quiso evadir un control vehicular

Un conductor fue detenido tras intentar evadir un control vehicular y atropellar a un Carabinero en el sector Alerce de Puerto Montt, en la región de Los Lagos, en un procedimiento que terminó con colisión de su vehículo contra un carro policial.

Según explicó el Mayor Hardy Huenul, Comisario de la 6ª Comisaría de Alerce, “mientras realizaban tareas de control vehicular, el conductor de un vehículo Nissan, modelo V16 se dio a la fuga”.

Durante la huida, el hombre intentó atropellar a un Cabo 2°, quien sufrió lesiones leves. Carabineros inició un seguimiento controlado desde Alerce hasta Puerto Varas, donde el automóvil circulaba en contrasentido y colisionó frontalmente con un carro policial.

La investigación reveló que la placa del vehículo no correspondía a su inscripción y que mantenía encargo vigente por robo desde mayo del año pasado.

El detenido, chileno de 39 años con antecedentes por conducción sin documentación, será formalizado por homicidio frustrado a Carabineros, receptación de vehículo y daños fiscales.