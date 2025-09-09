;

Detienen a conductor que intentó atropellar a Carabinero en Puerto Varas: quiso evadir un control vehicular

Durante la huida, el hombre chocó su vehículo contra un carro policial. Un funcionario resultó con lesiones leves y se constató encargo vigente del auto.

Martín Neut

Detienen a conductor que intentó atropellar a Carabinero en Puerto Varas

Detienen a conductor que intentó atropellar a Carabinero en Puerto Varas

Un conductor fue detenido tras intentar evadir un control vehicular y atropellar a un Carabinero en el sector Alerce de Puerto Montt, en la región de Los Lagos, en un procedimiento que terminó con colisión de su vehículo contra un carro policial.

Según explicó el Mayor Hardy Huenul, Comisario de la 6ª Comisaría de Alerce, “mientras realizaban tareas de control vehicular, el conductor de un vehículo Nissan, modelo V16 se dio a la fuga”.

Revisa también:

ADN

Durante la huida, el hombre intentó atropellar a un Cabo 2°, quien sufrió lesiones leves. Carabineros inició un seguimiento controlado desde Alerce hasta Puerto Varas, donde el automóvil circulaba en contrasentido y colisionó frontalmente con un carro policial.

La investigación reveló que la placa del vehículo no correspondía a su inscripción y que mantenía encargo vigente por robo desde mayo del año pasado.

El detenido, chileno de 39 años con antecedentes por conducción sin documentación, será formalizado por homicidio frustrado a Carabineros, receptación de vehículo y daños fiscales.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad