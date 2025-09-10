Exintengrante de “Mekano” denuncia a su pareja por brutal agresión: “Por suerte logré arrancar”

La exintegrante de Mekano, Ariela Medeiros, denunció una fuerte agresión de parte de su pareja, Antonio Lennon Di Fonte, con quien llevaba casi un año de relación y con quien decidió establecerse en Algarrobo, Región de Valparaíso.

Según relató la modelo brasileña a La Hora, el ataque se produjo de manera inesperada, lo que la obligó a huir hacia la casa de una vecina para pedir auxilio.

“Es mi pareja, vivíamos, de verdad de la nada pasó esta situación, yo estaba durmiendo sola en una pieza, él había carreteado, y hasta ahí nada extraño. Durante la mañana yo saqué a la perrita que tenemos, hice las cosas normal, hasta que cerca de las 12 lo fui a despertar”, relató.

“Él estaba acostado, estaba con un gorro naranjo puesto y bien tapado, en eso yo como jugando, le saqué el gorro, salí corriendo para que se levantara y después de eso no vi nada. Fueron solo golpes, creí que me iba a matar, eran golpes uno tras otro. Por suerte logré arrancar y llamamos a la policía”, añadió.

Tras ello, expuso que “antes que llegara Carabineros él logró darse a la fuga. Solo quiero que lo encuentren, y yo por mi parte recuperarme de todos los golpes que recibí en mi cara, en la cabeza, en las piernas, si hasta puntos me tuvieron que poner. Es horrible solo recordar todo o que pasó”.

Ariela Medeiros: “Primera vez que reacciona así, nunca fue violento”

Consultada sobre el contexto previo, la hoy tarotista aseguró: “No tengo idea lo que pasó, no había pasado nada, estaba todo normal, un par de semanas antes estuvimos en familia y de verdad todo era como siempre”.

“Primera vez que reacciona así, nunca fue violento, por eso estoy muy sorprendida”, complementó.

Finalmente, respecto a su estado tras el ataque, Ariela Medeiros confesó: “Yo no quería terminar esta relación, pero mi cara, mi rostro y mi vida... Ya nada será igual, no sé si me voy a recuperarme para ser la de antes”.

Ampliar