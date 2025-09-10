“Estoy a cargo de la casa”: exactor de Canal 13 se fue a vivir a Nueva York y revela cómo le ha ido

Desde hace seis años, Pablo Macaya vive en Nueva York, Estados Unidos, junto a su esposa, la actriz María José Contreras, y sus dos hijos, hoy de 11 y 9 años.

Aunque ha viajado a Chile para participar en producciones como 42 días en la oscuridad y Baby bandito, el intérprete asegura que su carrera profesional ya no es lo principal en su vida.

“Mi vida en Nueva York es súper tranquila. Es una vida muy familiar. Me dedico a estar con mis hijos, cuidarlos, llevarlos al colegio. Estoy a cargo de la casa”, explicó a LUN.

“Trabajo cuando se puede, cuando me dan ganas, cuando todo calza, pero en general mi tiempo es para la familia”, complementó.

¿Trabaja o busca empleo en Estados Unidos?

El intérprete reconoce que, aunque tiene permiso para trabajar en Estados Unidos, no busca oportunidades laborales allí.

“La verdad, no me interesa trabajar, jajajá. La verdad no, trato de hacer lo posible por no trabajar, jajajá y tener tiempo libre, estoy como Don Ramón... No, en serio, comenzar una carrera acá, no, no me vine con esa ambición”, aseguró.

Sobre la posibilidad de regresar a las teleseries en Chile, Pablo Macaya señaló: “He ido a trabajar, pero lo más largo ha sido cuatro meses, con idas y vueltas, la teleserie son siete meses y no puedo ir tanto tiempo... Quizás un personaje malo que llega al final, pero soy muy caro, ese es mi problema... No porque sea bueno, cobro por kilómetro, no por talento, jajajá”.

Su esposa, en tanto, ha desarrollado una carrera académica. “Mi señora hace clases de teatro en la Universidad de Columbia, le va muy bien en lo que ella hace, le gusta mucho”, contó.

Respecto a la vida cotidiana en Nueva York, el actor destacó: “La vivienda en Manhattan es lo más caro de todo, pero tienes una buena educación pública y un buen sistema de salud público, que tiene sus problemas, pero comparando (con Chile) es otro mundo”.

Sobre un posible regreso al territorio nacional, el intérprete es enfático: “No sé, en este momento es indefinido, un buen horizonte es cuando los niños terminen la básica. Ahí veremos. No tenemos planes ni apuro”.