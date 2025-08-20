Exchica “Mekano” sorprende con feroz desahogo por quiebre amoroso: ”¿Olvidar a tu hija por otra mujer?"

Un fuerte desahogo compartió Rosemarie Dietz en sus historias de Instagram, donde dejó entrever que atraviesa por un nuevo episodio de ruptura sentimental con Cristóbal González, padre de su hija.

En la serie de publicaciones, la exintegrante del recordado programa Mekano escribió: “¿Olvidar a tu hija por otra mujer? Tu casa, tu familia, etc... No se lo deseo a nadie. Suerte para todas las que creímos algún día en perdonar y creer que sí cambiarían, pero resulta que se fue con otra”.

Enseguida, agregó otra reflexión sobre lo vivido: “Chicas, el perdón es para uno, la gente no cambia. El dolor es peor cuando tienes a una hija de por medio... Y creer que el hombre infiel vuelve a ser tuyo... En fin, te suelto y te deseo lo mejor”.

La bailarina concluyó con un mensaje dirigido a su pequeña: “Lo mejor de mi vida, que no me deja caer, eres tú, mi vida. Mi hija, te amo, seré fuerte para ti. Te amo”.

Cabe recordar que la influencer y empresaria reside en Valdivia desde hace seis años junto a su familia. En 2021 ya enfrentó una compleja situación tras una infidelidad de su pareja, hecho que generó un distanciamiento. Sin embargo, posteriormente ambos decidieron reconciliarse y continuar su relación.

