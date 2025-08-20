;

Exchica “Mekano” sorprende con feroz desahogo por quiebre amoroso: ”¿Olvidar a tu hija por otra mujer?"

La mujer, que años atrás era uno de los rostros más populares de la televisión entre la juventud chilena, arremetió sin filtros contra quien ha sido su pareja desde hace más de 6 años.

Alejandro Basulto

Mekano

Mekano

Un fuerte desahogo compartió Rosemarie Dietz en sus historias de Instagram, donde dejó entrever que atraviesa por un nuevo episodio de ruptura sentimental con Cristóbal González, padre de su hija.

En la serie de publicaciones, la exintegrante del recordado programa Mekano escribió: “¿Olvidar a tu hija por otra mujer? Tu casa, tu familia, etc... No se lo deseo a nadie. Suerte para todas las que creímos algún día en perdonar y creer que sí cambiarían, pero resulta que se fue con otra”.

Enseguida, agregó otra reflexión sobre lo vivido: “Chicas, el perdón es para uno, la gente no cambia. El dolor es peor cuando tienes a una hija de por medio... Y creer que el hombre infiel vuelve a ser tuyo... En fin, te suelto y te deseo lo mejor”.

Revusa también:

ADN

La bailarina concluyó con un mensaje dirigido a su pequeña: “Lo mejor de mi vida, que no me deja caer, eres tú, mi vida. Mi hija, te amo, seré fuerte para ti. Te amo”.

Cabe recordar que la influencer y empresaria reside en Valdivia desde hace seis años junto a su familia. En 2021 ya enfrentó una compleja situación tras una infidelidad de su pareja, hecho que generó un distanciamiento. Sin embargo, posteriormente ambos decidieron reconciliarse y continuar su relación.

ADN
ADN

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad