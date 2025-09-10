Tras la renuncia de Francisco Vidal: ¿Quién es Pilar Vergara, la actual jefa de TVN?

El directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN) vive un periodo de transición luego de la renuncia de Francisco Vidal a la presidencia.

Desde ahora, la conducción quedó en manos de la vicepresidenta, Pilar Vergara, quien deberá sostener la estabilidad del canal público mientras el Ejecutivo resuelve la designación definitiva.

La normativa establece que es el Presidente de la República quien tiene la facultad de nombrar al titular del cargo, por lo que la continuidad de la periodista dependerá de esa decisión.

Hasta entonces, será la encargada de liderar al directorio en un escenario complejo, marcado por exigencias financieras y el desafío de recuperar audiencia.

¿Quién es Pilar Vergara?

Con un mandato vigente hasta 2026, Pilar Vergara es reconocida por su vasta experiencia en medios y dirección de equipos periodísticos.

Ganadora del Premio Nacional de Periodismo en 1993, su trayectoria incluye labores en Canal 13, donde participó en Pasado meridiano, además de una destacada carrera en El Mercurio, medio en el que fue editora de “Reportajes Dominicales” y del cuerpo D, además de desempeñarse como profesora en la escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica.

En 1981 se integró a La Segunda, primero como redactora jefa y luego como editora de servicios informativos. En 2006 asumió la dirección del diario, cargo que mantuvo hasta 2011. Fue la segunda mujer en dirigir un periódico en Chile, después de Silvia Pinto.

Posteriormente, se desempeñó como columnista dominical en El Mercurio y, desde 2012, forma parte del directorio de la Universidad Mayor.