Este es el fruto seco que ayuda a dormir mejor y a estar más despierto en el día, según estudio

No cabe duda alguna que, uno de los problemas que muchas personas comparten diariamente, son los inconvenientes que tienen para dormir.

Y es que, por un motivo u otro, muchos se desvelan en la noche por la imposibilidad de conciliar el sueño.

Lo anterior, genera un sinnúmero de consecuencias que quedan a la vista la jornada después de desvelarse.

En ese contexto, un estudio dio a conocer que hay un fruto seco en particular que ayuda a conciliar el sueño y a dormir mejor.

¿Cuál es el fruto seco que ayuda a conciliar el sueño?

Se trata nada más y nada menos que de la nuez. Según un estudio publicado por EatingWell, comer un puñado de nueces ayuda a dormir mejor y también favorece la calidad del descanso.

En ese sentido, este fruto beneficiaría el incremento de la producción de la melatonina, hormona que es indispensable para la regulación del ciclo del sueño de las personas.

Un total de 76 personas, cuyas edades promediaron 24 años, fueron los participantes del estudio. Allí, se les realizó un ensayo cruzado durante 18 semanas. Mientras un grupo consumió 40 gramos de nueces junto con la cena durante 8 semanas, el otro no comió el fruto seco. Tras dos semanas, los grupos intercambiaron las condiciones.

¿El resultado? Fue contundente. Y es que aquellos que comieron nueces antes de dormir mejoraron su calidad de sueño y tardaron mucho menos tiempo en dormirse.

En tanto, la eficiencia del sueño aumentó en un 0,7%, lo cual para los expertos es un “impacto muy positivo” en el bienestar de las personas.