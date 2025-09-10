¿Quieres enviar tu nombre alrededor de la Luna? La NASA invita a registrarse mediante la misión Artemis II

Esta semana la Administración Nacional de Aeronáutica del Espacio, más conocida como NASA, invitó a todas las personas del mundo a participar de la misión Artemis II.

¿De qué se trata? En concreto, en abril del 2026 cuatro astronautas emprenderán un viaje alrededor de la Luna el cual durará 10 días. Esto, con el objetivo de poner a prueba los sistemas y el hardware necesario para la exploración en el espacio profundo.

Ante ello, es que desde la NASA han generado la iniciativa “Envía tu nombre con Artemis II”, en donde cualquier persona puede registrarse para que su nombre sea enviado alrededor del satélite.

“Los nombres de los participantes en esta iniciativa viajarán en la nave espacial Orion y el cohete Sistema de Lanzamiento Espacial junto a los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el astronauta de la CSA, Jeremy Hansen”, detallan desde el organismo.

¿Cómo enviar tu nombre a la Luna?

Según detallan desde la NASA, las personas pueden asegurar su lugar en la misión registrándose hasta el 21 de enero del próximo año.

En tanto, los nombres registrados se incluirán en una tarjeta de memoria SD, la cual será puesta a bordo de Orion antes del lanzamiento. Con esto, los participantes recibirán una tarjeta de embarque con su nombre como un recuerdo coleccionable.

Para ingresar tu nombre, simplemente debes inscribirte mediante un formulario (disponible aquí).