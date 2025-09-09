Si ves a alguien que no lo está pasando bien: experta en psicología entrega recomendaciones para cuidar la salud mental en las Fiestas Patrias / BASTIN CIFUENTES

La próxima semana se llevarán a cabo las tan esperadas Fiestas Patrias 2025 a lo largo y ancho de nuestro país.

Y es que en la festividad millones de chilenos y chilenas celebrarán en honor a la Patria de distintas formas como, por ejemplo, comiendo preparaciones típicas o brebajes en las clásicas fondas.

Sin embargo, por uno u otro motivo, no todas las personas celebrarán de la misma forma. De hecho, la fecha puede resultar compleja para algunos.

Ante ello, es que especialistas en psicología entregaron una serie de recomendaciones para cuidar la salud mental de las personas durante el “18″.

Experta en psicología entrega recomendaciones para cuidar la salud mental en las Fiestas Patrias

Al respecto, la directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Bernardo O’Higgins (UBO), Viviana Tartakowsky, detalló que es natural que durante estas fechas algunas personas tiendan a tener tristeza o nostalgia en quienes no pueden estar con sus seres queridos o porque atraviesan momentos complejos.

En ese contexto, la especialista indicó que “es importante comunicar que no se está en un buen momento, para generar empatía y evitar que se impongan encuentros o celebraciones que pueden resultar incómodas“.

En esa misma línea, Tartakowsky asevera de que las Fiestas Patrias “no se trata solo de celebrar. Es válido tomarse estos días para detenerse, reflexionar y cuidar la salud emocional. Si alguien siente que no quiere asistir a ciertos eventos, está bien no hacerlo. Forzarse puede ser más dañino".

Por otro lado, la experta advirtió que aquellas personas que están a cargo de niños, niñas y adolescentes, es recomendable que consideren panoramas que respondan a sus intereses y necesidades.

“Si se observa que una persona cercana no lo está pasando bien emocionalmente, es recomendable acercarse de manera respetuosa y ofrecer compañía. En caso de que no querer hablar, hay que respetar ese momento, pero dejar claro que uno está disponible para cuando lo necesite”, concluyó Tartakowsky.