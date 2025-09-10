“Conoce todo el fútbol chileno”: Loyola avala la permanencia de Córdova como DT de La Roja pensando en el Mundial 2030 / RODRIGO ARANGUA

Felipe Loyola se expresó en zona mixta tras el empate de Chile ante Uruguay, intentando analizar el presente nacional con optimismo, considerando que La Roja pudo haberse llevado la victoria.

“Rescato lo positivo que se mostró, tuvimos chances claras que no pudimos concretar. Eso es lo que nos pena hace mucho tiempo, el poder convertir, pero se vio el trabajo, las ganas del equipo. Se ve que hay material para lo que viene”, dijo en diálogo con ADN Deportes, lamentando el resultado en el Nacional.

“Tuvimos las situaciones más claras, nos faltó anotarlas, pero rescato que se compitió en todo momento”, apuntó el volante de Independiente, quien apuntó al rendimiento contra Uruguay.

“Se trabajó poco y se llevó a cabo mucho en la cancha, se vieron cosas muy buenas. Debutaron jugadores jóvenes, que tienen que seguir creciendo, dar un salto para ir mejorando el fútbol chileno”, dijo, pensando también en torno a la posible continuidad de Nicolás Córdova tras su interinato luego de la salida de Ricardo Gareca.

“El grupo se sintió muy cómodo con él. Lo conversamos adentro, conoce todo el fútbol chileno, a todos los jugadores y a los más chicos. Nos sentimos muy cómodos con él y hay que seguir trabajando para mejorar”, cerró Felipe Loyola.