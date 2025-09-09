“Por cantidad de cupos y el momento de los rivales, lo de Chile es la peor eliminatoria de la historia” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Una vez consumado el empate entre Chile y Uruguay, los análisis no se han hecho esperar respecto al momento de la selección chilena, que finalizó colista de las Eliminatorias.

“Es la peor eliminatoria de la historia, lo dicen los números, las rachas de partidos perdidos, las malas decisiones. Éxito y fracaso tienen denominadores comunes, no ocurren de un día para otro”, comentó en ADN Deportes uno de nuestros comentaristas durante la transmisión.

“Chile está último y eso te tiene que hacer reflexionar. Si esto no te hace reflexionar o remecer, que se muevan los cimientos por completo, no sé qué más tiene que pasar. Futbolísticamente, ¿qué más tiene que pasar?“, remarcó al tomar en cuenta que la selección nacional completó 585 minutos sin hacer un gol en Eliminatorias.

“Hay ciertos brotes, pero es harina de un costal. Si esto no remece al directorio, presidentes y dueños de clubes, no me imagino algo peor”, enfatizó el “Tenor Escritor”, planteando la comparación en torno al proceso que a comienzos de siglo también tuvo a Chile último.

“Me tocó estar el día que quedamos eliminados de Corea Japón 2002, creí que no iba a pasar nunca más. Si eso no te remece, estamos en presencia de personas que ven una película totalmente distinta. Por cantidad de cupos y el momento de los rivales, es la peor eliminatoria de la historia. Perú, Bolivia, Venezuela no eran la gran competencia. Si hacías una eliminatoria promedio, al menos peleabas repechaje”, aseguró, haciendo la comparación en torno a los altiplánicos, que lograron ir al repechaje.

“¿Bolivia tiene mejores jugadores que Chile? No. ¿Bolivia tiene jugadores en medios más competitivos que Chile, el medio local o la infraestructura es mejor que la nuestra? No. Me ofreces el repechaje y vamos en bicicleta", cerró Cristian Arcos en ADN Deportes.