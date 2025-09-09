El mensaje de Guillermo Maripán a la ANFP sobre el futuro técnico de La Roja: “Me gustaría ver a...”

Guillermo Maripán, defensa de la selección chilena, habló este martes tras el empate sin goles ante Uruguay en el cierre de las Eliminatorias al Mundial 2026 y manifestó su confianza en el nuevo proceso de La Roja con miras a la Copa del Mundo de 2030.

Respecto al resultado contra la “Celestes”, el zaguero del Torino declaró que “la sensación es un poco triste por no haber logrado el objetivo de clasificar al Mundial. Pero a la vez también contento porque es un grupo joven el que se juntó en esta última fecha y se vieron muchas cosas positivas".

“Siento que se pudo haber ganado, generamos ocasiones, así que nos vamos un poco tristes por el resultado, sentimos que pudimos haber logrado la victoria", agregó.

En esa línea, Maripán destacó a la nueva camada de La Roja y elogió particularmente a Iván Román. “Chile es un lugar donde hay mucho talento, solo hay que trabajarlo. Creo que Nico (Córdova) lo ha hecho bastante bien en ese sentido en las series menores y creo que ha demostrado en esta doble fecha eliminatoria que los chicos lo pueden hacer bastante bien", afirmó.

“Iván es un chico que tiene muchas cualidades, mucho talento. Pienso que si él sigue con esta mentalidad y con la calidad que tiene, él puede tomar la selección durante mucho tiempo", complementó.

Guillermo Maripán y el nuevo DT de La Roja

Por otro lado, el exdefensor de la UC abordó las características que debe tener el nuevo técnico de la selección chilena con miras a las próximas Eliminatorias. “Esa es una decisión de la Federación, pero personalmente me gustaría ver a un entrenador que conozca al medio, a los jugadores jóvenes, que sepa cómo trabajar y que sepa que en la siguiente eliminatoria no podemos fallar”.

También realizó un crítico balance de la campaña del combinado nacional y apuntó al nuevo ciclo. “Creo que desde el principio de la eliminatoria no hubo paciencia, bajos rendimientos claramente, partidos también donde no estuvimos a la altura. Cuando uno fracasa de esta manera es porque las cosas no se hicieron bien desde el principio hasta el final", señaló.

“Es apresurado decirlo, pero tengo la esperanza de que en las Eliminatorias que siguen lo podemos hacer bien. Hay jugadores que tienen talento, que son jóvenes y están recién comenzando en la selección, y creo que lo pueden hacer muy bien", concluyó.