Johnny Rockets deberá pagar una multa millonaria tras polémica con propinas de garzones: empresa cometió grave infracción

La Corte de Apelaciones confirmó la sentencia que aplicó una multa a una cadena de restaurantes por infracciones en las normas de distribución de las propinas de sus garzones.

En detalle, todo apuntó a la empresa Inversiones FESA S.A., que opera un restaurante Johnny Rockets, la cual fue sancionada por la Inspección del Trabajo de la comuna Maipú.

La infracción específica que se cometió fue disponer, distribuir y descontar propinas que eran propiedad exclusiva de los trabajadores, a través de un documento interno llamado “Normas de propina”.

Era precisamente la administración del recinto la que establecía cómo se sancionaba a los trabajadores y cuánto podían recibir de propinas según su comportamiento o cumplimiento de tareas, asunto que va en contra del artículo 64 del Código del Trabajo.

Por ejemplo, se podía quitar parte del dinero ante incumplimientos como ausencia injustificada en el turno, uso del teléfono de manera constante o por tener el uniforme incompleto. La situación afectó a nueve trabajadores de la cadena.

Tras la primera sentencia la empresa interpuso un recurso de nulidad apuntando a un error en la valoración de la prueba.

Se intentó justificar su actuación señalando que existía un pacto de distribución de propinas entre los trabajadores, y que actuó de buena fe, además de invocar principios de proporcionalidad para pedir rebaja de la multa.

Ahora fue cuando se confirmó que deberá desembolsar 60 UTM, vale decir $4.155.900.