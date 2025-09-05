Cajera del Banco Falabella es formalizada por agregar cero a depósito: eran $9 millones, anotó $90 y compró auto del año

El pasado 3 de junio, una insólita situación se vivió en una sucursal del Banco Falabella ubicada en la comuna de Las Condes, en Santiago.

Un sujeto de identidad desconocida ingresó al recinto, sacó un número para ser atendido y se dirigió a la ventanilla de una cajera llamada Danitza.

El hombre entregó un cupón de depósito donde aparecía un RUT de destinario y el monto de $9 millones. Por razones que aún se investigan, la funcionaria de la institución le agregó un cero a la cifra y el número terminó en $90 millones.

Según detalló LUN, solo tres minutos después el titular de la cuenta a donde llegó el dinero sacó $45 millones en efectivo y un vale por vista por otros $40 millones en una sucursal del Mall Plaza Vespucio.

De hecho, el vale mencionado también fue cobrado poco después en la sucursal de Plaza Egaña, mientras que otros dos millones fueron transferidos a otra cuenta.

Cuando el banco advirtió el grave error, interrogó a la cajera. Ella reconoció haberse equivocado, pero había otro factor: Banco Falabella cuenta con un sistema de alerta para depósitos superiores a $20 millones.

En esos casos, Danitza estaba obligada a solicitar el RUT de la persona atendida, trámite que omitió a pesar de que la alerta se había activado

La confesión de la cajera y el auto nuevo

La cajera se quebró y escribió, de puño y letra, una confesión que aparece en la querella que presentó Falabella en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago.

“Declaro que personas prestamistas me obligaron a realizar transacciones en Banco Falabella ya que en noviembre del año pasado pasé por una mala situación en mi local comercial”, se lee en el texto.

Según ella, debió pedir un préstamo de $7 millones y solo logró pagar $1,5 millones. “Comencé a recibir amenazas (...) busqué trabajo en diversos lugares para poder pagar”, dijo.

Así, tras llegar a trabajar al banco, las personas le habrían pedido averiguar cómo funcionaba el sistema para solventar la situación. “Este monto excedía por mucho a lo que yo les debía y accedí”, contó.

La historia tomó un vuelco cuando salió a la luz un documento donde se comprobaba que la cajera había cotizado, a través de Seguros Corredores Falabella, un seguro de auto para un Mazda CX-5 de 2025. El vehículo está avaluado en $25 millones y su entrega había sido programa para el día siguiente a la situación del depósito.

La funcionara terminó detenida y formalizada por delito de estafa. Finalmente, la mujer quedó con firma mensual y arraigo. Se está investigando la posible extorsión de la que dijo ser víctima.