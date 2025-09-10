;

“Aprovechamiento...”: por qué la municipalidad de Vitacura se está peleando con Cencosud por su nuevo mall en la comuna

El proyecto comercial tendrá tres pisos, varias tiendas, supermercado y cine. Según la empresa, todo estará “orientado al barrio, a la familia, al deporte, la cultura, la gastronomía, la entretención y el emprendimiento”

Javier Méndez

“Aprovechamiento...”: por qué la municipalidad de Vitacura se está peleando con Cencosud por su nuevo mall en la comuna

La construcción del nuevo mall de Cencosud en la comuna de Vitacura no ha estado exenta de inconvenientes. El nuevo diseño, que incluye tres pisos, tiendas, cine y supermercado, ahora está en plena disputa con la municipalidad.

El conflicto tiene su origen en el nombre de la instalación. La empresa solicitó, ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Enapi), inscribir “Vitacura Center”, y pese a que el organismo falló a su favor, la alcaldía apeló ante el Tribunal de Propiedad Industrial para impugnar la petición del retailer de inscribir la marca para distintas clases.

Revisa también:

ADN

Según detalló LUN, las clases en cuestión son la 35, que protege actividades como publicidad y administración comercial; la 26, que refiere a servicios bancarios, de seguros y negocios inmobiliarios; la 41, vinculada a educación, entretenimiento, actividades deportivas y culturales; y la 43, relativa a servicios de alimentación, hospedaje temporal y restaurantes, entre otros.

La administración se pone a otorgar la marca debido a que, entre otras cosas, la ley 19.039 de Propiedad Industrial exige la distintividad en un signo para ser aceptado como marca comercial. Sin embargo, argumentaron, “Vitacura Center carece de esta características. ya que no cumple con los requisitos básicos exigidos por nuestra legislación para ello”.

Acorde a la apelación, el proyecto comercial del sector oriente podría beneficiarse de la reputación positiva que tiene los servicios municipales.

La denominación Vitacura no es un término arbitrario ni genérico: se trata del nombre oficial de la comuna de la región Metropolita, cuya reputación ha sido construída a lo largo de décadas mediante una gestión pública eficiente, transparente y orientada al bienestar de la comunidad”, plantea el escrito.

El criterio de la autoridad comunal señala que la autorización debería ser consentida por la municipalidad y “constituye una forma de aprovechamiento indebido del prestigio institucional de una entidad pública”, suman.

“Si una de las partes no está de acuerdo con lo que resulta el TPDI, puede presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema”, adelantó al medio citado Ángel Labra Castillo, abogado parte de Ármate Abogados.

ADN

Así será el mall de Cencosud en Vitacura / CencoMalls

CencoMalls explica en su sitio web que la futura instalación sería: "Una nueva propuesta de centro comercial al aire libre, de baja escala y poca altura, orientado al barrio, a la familia, al deporte, la cultura, la gastronomía, la entretención y el emprendimiento“.

“Busca generar una nueva experiencia entre el barrio de Santa María de Manquehue, la ribera del Río Mapocho, el parque MET y cerros aledaños, mejorando la calidad de vida de los vecinos y de quienes visitan el sector”, continúa la descripción. La idea es que la construcción empiece en mayo de 2026.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad