“Aprovechamiento...”: por qué la municipalidad de Vitacura se está peleando con Cencosud por su nuevo mall en la comuna

La construcción del nuevo mall de Cencosud en la comuna de Vitacura no ha estado exenta de inconvenientes. El nuevo diseño, que incluye tres pisos, tiendas, cine y supermercado, ahora está en plena disputa con la municipalidad.

El conflicto tiene su origen en el nombre de la instalación. La empresa solicitó, ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Enapi), inscribir “Vitacura Center”, y pese a que el organismo falló a su favor, la alcaldía apeló ante el Tribunal de Propiedad Industrial para impugnar la petición del retailer de inscribir la marca para distintas clases.

Según detalló LUN, las clases en cuestión son la 35, que protege actividades como publicidad y administración comercial; la 26, que refiere a servicios bancarios, de seguros y negocios inmobiliarios; la 41, vinculada a educación, entretenimiento, actividades deportivas y culturales; y la 43, relativa a servicios de alimentación, hospedaje temporal y restaurantes, entre otros.

La administración se pone a otorgar la marca debido a que, entre otras cosas, la ley 19.039 de Propiedad Industrial exige la distintividad en un signo para ser aceptado como marca comercial. Sin embargo, argumentaron, “Vitacura Center carece de esta características. ya que no cumple con los requisitos básicos exigidos por nuestra legislación para ello”.

Acorde a la apelación, el proyecto comercial del sector oriente podría beneficiarse de la reputación positiva que tiene los servicios municipales.

“La denominación Vitacura no es un término arbitrario ni genérico: se trata del nombre oficial de la comuna de la región Metropolita, cuya reputación ha sido construída a lo largo de décadas mediante una gestión pública eficiente, transparente y orientada al bienestar de la comunidad”, plantea el escrito.

El criterio de la autoridad comunal señala que la autorización debería ser consentida por la municipalidad y “constituye una forma de aprovechamiento indebido del prestigio institucional de una entidad pública”, suman.

“Si una de las partes no está de acuerdo con lo que resulta el TPDI, puede presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema”, adelantó al medio citado Ángel Labra Castillo, abogado parte de Ármate Abogados.

Así será el mall de Cencosud en Vitacura / CencoMalls Ampliar

CencoMalls explica en su sitio web que la futura instalación sería: "Una nueva propuesta de centro comercial al aire libre, de baja escala y poca altura, orientado al barrio, a la familia, al deporte, la cultura, la gastronomía, la entretención y el emprendimiento“.

“Busca generar una nueva experiencia entre el barrio de Santa María de Manquehue, la ribera del Río Mapocho, el parque MET y cerros aledaños, mejorando la calidad de vida de los vecinos y de quienes visitan el sector”, continúa la descripción. La idea es que la construcción empiece en mayo de 2026.