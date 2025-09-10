Tribunal de Disciplina castiga a más de mil hinchas de club chileno por incidentes en el estadio: fallo oficial

El Tribunal de Disciplina de la ANFP dio a conocer este miércoles la sanción que aplicó por los incidentes ocurridos el pasado 16 de agosto durante el partido entre Curicó Unido y Rangers de Talca por la fecha 21 de la Primera B 2025.

En aquel compromiso, un grupo de hinchas de los “Torteros” logró sobrepasar las rejas del Estadio Municipal de Molina e ingresar hasta la zona de camarines, donde provocaron desmanes y agredieron a quienes se encontraban en el sector. Carabineros debió intervenir para controlar la situación y calmar los ánimos en el recinto.

Tras los hechos de violencia, Curicó Unido fue citado a comparecer ante el ente jurídico de la ANFP y las autoridades de la Región del Maule establecieron que no podría jugar con público en el último partido ante Deportes Temuco, por la fecha 23.

Sin embargo, faltaba el pronunciamiento del Tribunal de Disciplina, que finalmente decidió castigar a los hinchas que se encontraban en el sector en que se produjeron los incidentes.

“Se aplica a todos y cada uno de los mil treinta y seis (1.036) asistentes que fueron controlados como ingresados a la Galería Oriente del Estadio Municipal de Molina (...), la sanción consistente en la prohibición de ingreso a los siguientes dos (2) partidos consecutivos en que le corresponda intervenir al club Curicó Unido, sea en calidad de local o de visita, en el Campeonato de Primera B, Temporada 2025, cualquiera sea el recinto deportivo en que se programen estos partidos, contado desde la notificación de la presente sentencia”, estableció el organismo.

“Los números de cédulas de identidad de los mil treinta y seis (1.036) adherentes del club Curicó Unido se encuentran detallados en nómina adjunta a la presente sentencia, la cual para todos los efectos se considera parte integrante de la misma, dejando establecido, en todo caso, que este listado tendrá carácter de reservado y, por ende, no se incluirá en la publicación oficial de la sentencia en el sitio WEB de la ANFP ni en las distintas comunicaciones de divulgación de la sentencia que pueda hacer el mismo Tribunal", agregaron.

Por último, el Tribunal detalló como deberá cumplirse la sanción. “El club Curicó Unido y/o el que le corresponda actuar en calidad de local, según sea el caso, deberá abstenerse de vender, canjear, donar o entregar -a cualquier título- entradas o invitaciones a dichas 1.036 personas, so pena de incurrir en desacato”.

“Además, entre otros resguardos que sean útiles y necesarios para impedir el ingreso de tales personas al recinto deportivo, el club Curicó Unido, y/o el que juegue contra el en calidad de local, deberá informar oportunamente a la empresa ticketera contratada para la venta de entradas la lista de las personas impedidas de adquirir entradas e ingresar al estadio, bastando para ello la indicación de los respectivos números de las cédulas de identidad", concluye la sentencia.