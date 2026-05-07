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Balacera deja un joven muerto y tres heridos en Maipú: una víctima está en riesgo vital

La PDI y el equipo ECOH de la Fiscalía investigan este violento hecho registrado durante la noche del miércoles.

Juan Castillo

Richard Jiménez

ECOH

ECOH

Una balacera dejó a un joven de 26 años muerto y a otras tres personas heridas durante la noche del miércoles en la comuna de Maipú, en un hecho que es investigado por la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI.

Los primeros antecedentes indican que un automóvil llegó hasta el Hospital El Carmen con la víctima fatal en su interior, quien habría recibido 6 impactos de bala.

En el mismo contexto, otros tres hombres heridos a bala fueron recibidos en el recinto asistencial y quedaron internados.

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De acuerdo con la información preliminar, una de las víctimas sobrevivientes quedó en riesgo vital, por lo que su evolución médica será clave para el desarrollo de las próximas diligencias.

Los otros afectados permanecen bajo atención, mientras los equipos policiales buscan establecer cómo ocurrió el ataque.

La investigación quedó en manos de la Brigada de Homicidios Metropolitana, por instrucción del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios, ECOH, de la Fiscalía.

Hasta ahora, no se ha informado sobre personas detenidas por este caso. Tampoco se han entregado detalles respecto de una eventual motivación del ataque o si las víctimas mantenían algún vínculo previo con los agresores.

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