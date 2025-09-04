Grupos definidos: los rivales que tendrán Colo Colo y Universidad de Chile en la Copa Libertadores Femenina 2025
Albas y azules disputarán el certamen continental durante el mes de octubre, en Argentina.
Este jueves se realizó el sorteo para la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2025, torneo que se jugará en Argentina y que contará con dos representantes chilenos: Colo Colo y Universidad de Chile.
En el caso de las albas, quedaron en el Grupo C junto con Sao Paulo (Brasil), San Lorenzo (Argentina) y Olimpia (Paraguay).
Revisa también:
Por su parte, las azules competirán en el Grupo D, donde enfrentarán a Nacional (Uruguay), Libertad (Paraguay) y un equipo de Colombia que aún no se define.
El Grupo A quedó conformado por el campeón vigente, Corinthians (Brasil), más Always Ready (Bolivia) y dos equipos por definir de Ecuador y Colombia.
Mientras que el Grupo B tiene a Boca Juniors (Argentina), Alianza Lima (Perú), (Adiffem) Venezuela y Ferroviária (Brasil).
La Copa Libertadores Femenina 2025 se empezará a jugar el próximo jueves 2 de octubre y concluirá el jueves 18 del mismo mes.