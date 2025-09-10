Alcalde de Peñalolén denuncia amenazas de muerte tras cierre de canódromo: le advirtieron que iban a “tirarle balazos”

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, denunció haber recibido amenazas de muerte luego de encabezar el operativo que puso fin a un canódromo clandestino en la comuna.

De acuerdo con la autoridad, las amenazas fueron realizadas por un usuario anónimo de redes sociales que afirmó ser participante de las carreras de galgos en el recinto ubicado en el sector de José Arrieta.

Concretamente, el edil acusó que en los mensajes, el sujeto advirtió que iba a “tirarle balazos” al jefe comunal, lo que motivó la presentación de una querella criminal.

Concha también detalló que interpuso una segunda acción judicial por el mismo delito, debido a que una funcionaria de la veterinaria municipal fue insultada y amenazada durante el operativo.

“No nos vamos a dejar amedrentar por unos matones que abusan de espacios que no les pertenecen sin ninguna vergüenza. Creemos que es inaceptable que busquen presionarnos para disfrutar de una actividad que se basa en el maltrato animal. En Peñalolén no daremos marcha atrás y no vamos a permitir este tipo de actividades”, afirmó el alcalde.

En ese contexto, finalizó asegurando que “estas amenazas solo refuerzan nuestra convicción de seguir actuando con firmeza. Defenderemos a nuestros funcionarios y a nuestra comunidad, porque proteger a los animales y garantizar la seguridad de los vecinos siempre será una prioridad para esta gestión”.