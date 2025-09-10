;

Alcalde de Peñalolén denuncia amenazas de muerte tras cierre de canódromo: le advirtieron que iban a “tirarle balazos”

“Estas amenazas solo refuerzan nuestra convicción de seguir actuando con firmeza”, dijo el edil.

Cristóbal Álvarez

Alcalde de Peñalolén denuncia amenazas de muerte tras cierre de canódromo: le advirtieron que iban a “tirarle balazos”

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, denunció haber recibido amenazas de muerte luego de encabezar el operativo que puso fin a un canódromo clandestino en la comuna.

De acuerdo con la autoridad, las amenazas fueron realizadas por un usuario anónimo de redes sociales que afirmó ser participante de las carreras de galgos en el recinto ubicado en el sector de José Arrieta.

Concretamente, el edil acusó que en los mensajes, el sujeto advirtió que iba a “tirarle balazos” al jefe comunal, lo que motivó la presentación de una querella criminal.

Revisa también:

ADN

Concha también detalló que interpuso una segunda acción judicial por el mismo delito, debido a que una funcionaria de la veterinaria municipal fue insultada y amenazada durante el operativo.

No nos vamos a dejar amedrentar por unos matones que abusan de espacios que no les pertenecen sin ninguna vergüenza. Creemos que es inaceptable que busquen presionarnos para disfrutar de una actividad que se basa en el maltrato animal. En Peñalolén no daremos marcha atrás y no vamos a permitir este tipo de actividades”, afirmó el alcalde.

En ese contexto, finalizó asegurando que “estas amenazas solo refuerzan nuestra convicción de seguir actuando con firmeza. Defenderemos a nuestros funcionarios y a nuestra comunidad, porque proteger a los animales y garantizar la seguridad de los vecinos siempre será una prioridad para esta gestión”.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad