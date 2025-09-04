;

Municipio de Peñalolén demuele canódromo irregular utilizado para carreras de galgos

El operativo puso fin a más de 20 años de carreras ilegales, apuestas clandestinas y maltrato animal.

Juan Castillo

Municipalidad de Peñalolén

Municipalidad de Peñalolén

La Municipalidad de Peñalolén, junto a Carabineros y el apoyo de organizaciones animalistas, desarrolló un operativo de demolición en el canódromo ubicado en José Arrieta, donde durante más de dos décadas se realizaron carreras ilegales de galgos.

En el recinto, ubicado en el sector ribera del Canal San Carlos, también se registraban apuestas, consumo de alcohol y diversas incivilidades que afectaban gravemente a la comunidad.

El lugar presentaba construcciones precarias, levantadas sin permisos ni respaldo técnico, en evidente contravención a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, representando un inminente riesgo de derrumbe.

Revisa también:

ADN

El alcalde de la comuna, Miguel Concha, destacó que se busca dar una señal clara contra la ilegalidad. “Aquí había personas que disfrutaban con el sufrimiento de los galgos, lo que resulta inhumano e inaceptable", afirmó.

“Como municipio seremos firmes en no tolerar prácticas que normalicen la violencia y el abandono”, declaró.

Además, expresó que “Peñalolén tiene que ser un lugar seguro para todos, y eso incluye a nuestras mascotas. No podemos permitir que un grupo de inadaptados lucre con la salud de animales ni que la crueldad se convierta en espectáculo”.

Durante las fiscalizaciones previas, se constataron incumplimientos a la normativa sanitaria y de tenencia responsable: perros sin identificación mediante microchip, ausencia de agua y falta de acreditación de vacunación.

Asimismo, se recibieron múltiples denuncias vecinales por ruidos molestos, consumo de alcohol y apuestas clandestinas.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad