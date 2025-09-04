Municipio de Peñalolén demuele canódromo irregular utilizado para carreras de galgos

La Municipalidad de Peñalolén, junto a Carabineros y el apoyo de organizaciones animalistas, desarrolló un operativo de demolición en el canódromo ubicado en José Arrieta, donde durante más de dos décadas se realizaron carreras ilegales de galgos.

En el recinto, ubicado en el sector ribera del Canal San Carlos, también se registraban apuestas, consumo de alcohol y diversas incivilidades que afectaban gravemente a la comunidad.

El lugar presentaba construcciones precarias, levantadas sin permisos ni respaldo técnico, en evidente contravención a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, representando un inminente riesgo de derrumbe.

El alcalde de la comuna, Miguel Concha, destacó que se busca dar una señal clara contra la ilegalidad. “Aquí había personas que disfrutaban con el sufrimiento de los galgos, lo que resulta inhumano e inaceptable", afirmó.

“Como municipio seremos firmes en no tolerar prácticas que normalicen la violencia y el abandono”, declaró.

Además, expresó que “Peñalolén tiene que ser un lugar seguro para todos, y eso incluye a nuestras mascotas. No podemos permitir que un grupo de inadaptados lucre con la salud de animales ni que la crueldad se convierta en espectáculo”.

Durante las fiscalizaciones previas, se constataron incumplimientos a la normativa sanitaria y de tenencia responsable: perros sin identificación mediante microchip, ausencia de agua y falta de acreditación de vacunación.

Asimismo, se recibieron múltiples denuncias vecinales por ruidos molestos, consumo de alcohol y apuestas clandestinas.