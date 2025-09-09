;

VIDEO. Vuelven a atacar flotilla humanitaria para Gaza: impactantes imágenes muestran misil lanzado desde dron

El proyectil alcanzó la embarcación, generando incendio controlado y activando protocolos de seguridad ante un posible nuevo ataque.

Martín Neut

Vuelven a atacar flotilla humanitaria para Gaza: impactantes imágenes muestran misil lanzado desde dron

Vuelven a atacar flotilla humanitaria para Gaza: impactantes imágenes muestran misil lanzado desde dron / Foto IG @premthakk

Un dron lanzó un proyectil sobre la cubierta del barco Alma, mientras estaba atracado frente al puerto de Túnez, provocando un incendio que fue controlado en pocos minutos.

Aunque el proyectil cayó cerca de algunos tripulantes, ninguno resultó herido y los daños en la embarcación fueron menores, según informaron los organizadores. El impresionante momento fue registrado por una cámara y fue viralizado por las redes sociales.

Según El País, se trata del segundo ataque en dos días contra la Global Sumud Flotilla, misión internacional que transporta ayuda humanitaria a Gaza y que reúne a más de 250 activistas de 45 países, incluyendo figuras como Greta Thunberg y Ada Colau.

Es el segundo ataque en dos días

El lunes, un ataque similar afectó al barco Family, donde viajan los organizadores y líderes visibles de la flotilla.Las autoridades tunecinas se desplazaron al puerto tras el incidente, mientras testigos reportaron drones adicionales sobrevolando la zona.

Los organizadores aseguraron que estos ataques buscan “desgastar psicológicamente” a los participantes y “descarrilar la misión”, pero enfatizaron que la operación humanitaria continúa “con firmeza y determinación”.

La flotilla, compuesta por cerca de 40 embarcaciones, tenía prevista su salida desde Túnez durante este miércoles.

