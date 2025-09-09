;

Dron provoca incendio en barco de “la Flotilla de la Libertad” con Greta Thunberg a bordo: llevaba ayuda para Gaza

Las autoridades tunecinas descartaron un ataque con dron y atribuyeron el incendio a la explosión de un encendedor o a una colilla de cigarro.

Cristóbal Álvarez

Durante la madrugada de este martes, un incendio afectó al Family, barco insignia de la Global Sumud Flotillaconocida también como Flotilla de la Libertad, donde viaja Greta Thunberg—, mientras se encontraba atracado en el puerto de Túnez.

Según la organización, las llamas se originaron tras el impacto de un proyectil lanzado por un dron, aunque las autoridades locales niegan esa versión.

El siniestro se produjo en la cubierta, donde se encontraban seis tripulantes de guardia que lograron sofocar el fuego sin registrar heridos. En la embarcación viajan integrantes del comité de dirección de la misión, entre ellos la activista Greta Thunberg y el brasileño Thiago Ávila.

“Un dron ha atacado el barco Family esta noche. El dron ha sobrevolado la embarcación, ha soltado una bomba y poco después ha explotado, provocando un incendio”, señaló en redes sociales Yasmine Acar, activista y miembro de la flotilla.

La policía tunecina, en cambio, emitió un comunicado descartando un ataque y atribuyendo el fuego a “la explosión de un encendedor o una colilla” que habría encendido los chalecos salvavidas.

Fuentes de la organización sostienen que esa versión busca evitar dar explicaciones sobre cómo un dron pudo ingresar en el espacio aéreo de la capital, donde incluso se encuentra la residencia del primer ministro.

