“Me considero el verdugo de Colo Colo, la U y Católica... Los números lo avalan”

En el fútbol chileno hay jugadores que se han especializado en amargar a los clubes más ganadores del país y uno de ellos es Patricio Rubio, quien sabe a la perfección lo que es anotarle a Colo Colo, la U de Chile y Universidad Católica.

Sobre esto, el actual delantero de Ñublense habló a través de su cuenta de Instagram, donde respondió una serie de preguntas hechas por sus seguidores y no dudó en declararse como el “verdugo” de los denominados equipos grandes.

“Yo creo que sí, por los números... lo avalan. Tengo 30 goles a los equipos grandes, así que sí, me considero un verdugo”, contestó el atacante de 36 años ante una de las consultas.

A lo largo de su carrera, Rubio le ha marcado 11 goles a la U, 10 a Colo Colo y 9 a la UC. Su última víctima fueron justamente los azules, cuando anotó en el empate 2-2 para Ñublense en Chillán por la fecha 16 del Campeonato Nacional 2025.

El delantero también se refirió a su futuro en Ñublense, asegurando que es el club en que le gustaría terminar su carrera. “Ñublense hoy día es todo, es mi vida. Se generó una conexión muy linda, así que Ñublense es todo para mí”, afirmó.

“Sí, mi idea es retirarme acá en Ñublense y terminar como goleador histórico del club”, agregó Rubio.