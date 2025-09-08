La formación de Chile para su choque ante Uruguay

Toda pesadilla, por suerte, tiene su final. El pasado jueves, Chile vivió su penúltima estación del viacrucis que han significado las Eliminatorias, pero aún faltan 90 minutos para terminar todo de una vez por todas.

Luego de caer ante Brasil en Río de Janeiro, La Roja tiene un último encuentro por el camino hacia la Copa del Mundo 2026, a la cual no irá: recibe a Uruguay en el Estadio Nacional.

El cuadro que dirige interinamente Nicolás Córdova recibirá a los pupilos de Marcelo Bielsa, quienes vendrán festejando su clasificación definitiva al Mundial de fútbol del próximo año.

Para ello, este lunes el adiestrador de la Sub 20 trabajó con dos equipos distintos.

Primero, alineó a Lawrence Vigouroux en el arco; Fabián Hormazábal, Iván Román, Paulo Díaz y Matías Sepúlveda en defensa; Felipe Loyola, Vicente Pizarro y Lucas Assadi en la zona de volantes; para dejar en delantera a Lucas Cepeda, Emiliano Ramos y Ben Brereton.

Luego, en la segunda parte de la práctica, Córdova probó con el cambio de Ignacio Saavedra por Felipe Loyola, Gonzalo Tapia por Emiliano Ramos y de Bruno Barticciotto por Ben Brereton.

La Roja solo buscará quedarse con los tres puntos para no ser colista del torneo. Para ello, debe vencer a Uruguay y esperar que Perú no le gane a Paraguay en Lima.