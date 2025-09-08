;

FOTOS. El recambio con todo: la inesperada formación que prepara Chile para enfrentar a Uruguay por las Eliminatorias

Nicolás Córdova buscará quedarse con los tres puntos ante el equipo de Marcelo Bielsa.

Gonzalo Miranda

La formación de Chile para su choque ante Uruguay

La formación de Chile para su choque ante Uruguay

Toda pesadilla, por suerte, tiene su final. El pasado jueves, Chile vivió su penúltima estación del viacrucis que han significado las Eliminatorias, pero aún faltan 90 minutos para terminar todo de una vez por todas.

Luego de caer ante Brasil en Río de Janeiro, La Roja tiene un último encuentro por el camino hacia la Copa del Mundo 2026, a la cual no irá: recibe a Uruguay en el Estadio Nacional.

El cuadro que dirige interinamente Nicolás Córdova recibirá a los pupilos de Marcelo Bielsa, quienes vendrán festejando su clasificación definitiva al Mundial de fútbol del próximo año.

Para ello, este lunes el adiestrador de la Sub 20 trabajó con dos equipos distintos.

Primero, alineó a Lawrence Vigouroux en el arco; Fabián Hormazábal, Iván Román, Paulo Díaz y Matías Sepúlveda en defensa; Felipe Loyola, Vicente Pizarro y Lucas Assadi en la zona de volantes; para dejar en delantera a Lucas Cepeda, Emiliano Ramos y Ben Brereton.

Luego, en la segunda parte de la práctica, Córdova probó con el cambio de Ignacio Saavedra por Felipe Loyola, Gonzalo Tapia por Emiliano Ramos y de Bruno Barticciotto por Ben Brereton.

La Roja solo buscará quedarse con los tres puntos para no ser colista del torneoPara ello, debe vencer a Uruguay y esperar que Perú no le gane a Paraguay en Lima.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad