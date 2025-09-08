Alcalde de Independencia y la Supercopa en Santa Laura: “Si hay obras en el Estadio, no habrá condiciones de seguridad”

Todo parece indicar que, finalmente, la Supercopa entre Colo Colo y la Universidad de Chile se jugará este domingo 14 de septiembre en el estadio Santa Laura, aunque aún hay quienes reniegan de aquello.

Agustín Iglesias, alcalde de Independencia, volvió a cuestionar la realización del partido en su comuna, apuntando nuevamente contra la ANFP y la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana.

“Ni el Subsecretario del Interior ni el Delegado Presidencial han venido al Santa Laura a ver que hay obras aún en el estadio”, comenzó diciendo.

“Tal como lo ha dicho el ministro Cordero, mientras existan obras en el estadio no hay condiciones para garantizar la seguridad en este partido. Quienes serán responsables si ocurren hechos conflictivos serán la ANFP y el Delegado Presidencial”, sentenció.

Hasta el momento, siguen los avances en la instalación de las nuevas luminarias en Santa Laura, que deberán estar culminadas antes del 12 de septiembre para la última revisión previa al partido. De no estarlo, el aforo se reducirá a la mitad.