;

Alcalde de Independencia y la Supercopa en Santa Laura: “Si hay obras en el Estadio, no habrá condiciones de seguridad”

Agustín Iglesias volvió a cuestionar la realización del partido en su comuna.

Javier Catalán

Agencia Uno

Agencia Uno / Diego Martin

Todo parece indicar que, finalmente, la Supercopa entre Colo Colo y la Universidad de Chile se jugará este domingo 14 de septiembre en el estadio Santa Laura, aunque aún hay quienes reniegan de aquello.

Agustín Iglesias, alcalde de Independencia, volvió a cuestionar la realización del partido en su comuna, apuntando nuevamente contra la ANFP y la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana.

Ni el Subsecretario del Interior ni el Delegado Presidencial han venido al Santa Laura a ver que hay obras aún en el estadio”, comenzó diciendo.

Revisa también:

ADN

“Tal como lo ha dicho el ministro Cordero, mientras existan obras en el estadio no hay condiciones para garantizar la seguridad en este partido. Quienes serán responsables si ocurren hechos conflictivos serán la ANFP y el Delegado Presidencial”, sentenció.

Hasta el momento, siguen los avances en la instalación de las nuevas luminarias en Santa Laura, que deberán estar culminadas antes del 12 de septiembre para la última revisión previa al partido. De no estarlo, el aforo se reducirá a la mitad.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad