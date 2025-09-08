“Dust Bunny”: Mira el primer tráiler y conoce todos los detalles de la nueva película de terror protagonizada por Mads Mikkelsen
Este drama de terror evoca las característica de los filmes ochenteros con miedos para toda la familia.
En un panorama cinematográfico del terror que ya acumula títulos potentes como El conjuro 4: los Últimos ritos, Destino final: Lazos de sangre o Weapons, llega Dust Bunny, una propuesta con alto potencial para cautivar tanto a fans del suspenso como del cine fantástico.
Este proyecto marca el debut en largometraje del televisivo Bryan Fuller —conocido por Hannibal, Pushing Daisies o American Gods— quien no solo dirige, sino que también firma el guion.
La película cuenta con un reparto estelar liderado por Mads Mikkelsen, Sigourney Weaver, David Dastmalchian y la joven Sophie Sloan.
La trama central gira en torno a Aurora (Sloan), una niña de diez años que está convencida de que un monstruo bajo su cama devoró a sus padres.
En su búsqueda desesperada de ayuda, recurre a su vecino: un misterioso asesino profesional interpretado por Mikkelsen, quien se especializa en eliminar monstruos reales.
Motivado por la culpa y convencido de que el caso podría estar relacionado con un atentado para acabar con él, el sicario acepta adentrarse en este mundo oscuro.
Fuller describe Dust Bunny como “fantasioso y perversamente inventivo” que evoca el espíritu de las películas de terror familiares de los ochenta.
La estética y tonalidad visual recuerdan a los universos visualmente exuberantes propios de su estilo, en los que cada luz, sombra y textura parecen contar algo más allá de lo evidente.
El tráiler, por su parte sumerge al espectador en una atmósfera cargada de misterio e interpretaciones ambiguas, lo que genera altas expectativas y aún más por verla en la pantalla grande.
Sigourney Weaver, por su parte, afirma sobre su personaje “no es especialmente agradable”, pese a lucir “vestidos realmente hermosos”.
La producción, además, cuenta con el respaldo de Basil Iwanyk y Erica Lee, quienes también han participado en proyectos como John Wick.
En cuanto a su presentación al público, Dust Bunny tendrá su estreno mundial en la sección Midnight Madness del Festival Internacional de Cine de Toronto 2025, el 9 de septiembre.
Posteriormente, llegará a los cines de Estados Unidos durante las primeras semanas de diciembre, aún a falta de confirmación exacta y conocer su distribución en Chile.