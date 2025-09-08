“Dust Bunny”: Mira el primer tráiler y conoce todos los detalles de la nueva película de terror protagonizada por Mads Mikkelsen

En un panorama cinematográfico del terror que ya acumula títulos potentes como El conjuro 4: los Últimos ritos, Destino final: Lazos de sangre o Weapons, llega Dust Bunny, una propuesta con alto potencial para cautivar tanto a fans del suspenso como del cine fantástico.

Este proyecto marca el debut en largometraje del televisivo Bryan Fuller —conocido por Hannibal, Pushing Daisies o American Gods— quien no solo dirige, sino que también firma el guion.

La película cuenta con un reparto estelar liderado por Mads Mikkelsen, Sigourney Weaver, David Dastmalchian y la joven Sophie Sloan.

La trama central gira en torno a Aurora (Sloan), una niña de diez años que está convencida de que un monstruo bajo su cama devoró a sus padres.

En su búsqueda desesperada de ayuda, recurre a su vecino: un misterioso asesino profesional interpretado por Mikkelsen, quien se especializa en eliminar monstruos reales.

Motivado por la culpa y convencido de que el caso podría estar relacionado con un atentado para acabar con él, el sicario acepta adentrarse en este mundo oscuro.

Fuller describe Dust Bunny como “fantasioso y perversamente inventivo” que evoca el espíritu de las películas de terror familiares de los ochenta.

La estética y tonalidad visual recuerdan a los universos visualmente exuberantes propios de su estilo, en los que cada luz, sombra y textura parecen contar algo más allá de lo evidente.

El tráiler, por su parte sumerge al espectador en una atmósfera cargada de misterio e interpretaciones ambiguas, lo que genera altas expectativas y aún más por verla en la pantalla grande.

Sigourney Weaver, por su parte, afirma sobre su personaje “no es especialmente agradable”, pese a lucir “vestidos realmente hermosos”.

La producción, además, cuenta con el respaldo de Basil Iwanyk y Erica Lee, quienes también han participado en proyectos como John Wick.

En cuanto a su presentación al público, Dust Bunny tendrá su estreno mundial en la sección Midnight Madness del Festival Internacional de Cine de Toronto 2025, el 9 de septiembre.

Posteriormente, llegará a los cines de Estados Unidos durante las primeras semanas de diciembre, aún a falta de confirmación exacta y conocer su distribución en Chile.