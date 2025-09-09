;

Daniel Craig vuelve como Benoit Blanc en “Wake Up Dead Man”, la tercera entrega de la saga Knives Out

Mira el tráiler y conoce los detalles de la esperada película de Netflix.

José Campillay

Daniel Craig vuelve como Benoit Blanc en “Wake Up Dead Man”, la tercera entrega de la saga Knives Out

Daniel Craig retoma su papel como Benoit Blanc en Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, la esperada tercera parte de la saga creada por Rian Johnson.

El primer tráiler oficial de la película se presentó durante el Festival Internacional de Cine de Toronto, marcando el inicio de una nueva investigación que llevará al detective a terrenos inesperados.

En esta ocasión, Blanc viaja al norte del estado de Nueva York, donde una pequeña iglesia se convierte en el escenario de un crimen perturbador.

Allí, el joven sacerdote Jud Duplenticy, es enviado a colaborar con Monseñor Jefferson Wicks, líder de una congregación marcada por personajes tan enigmáticos como la religiosa Martha Delacroix, el jardinero Samson Holt, la abogada Vera Draven, el político en ascenso Cy Draven, el médico del pueblo Nat Sharp, el novelista Lee Ross y la violonchelista Simone Vivane.

El aparente equilibrio en la parroquia se rompe con un asesinato que sacude a toda la comunidad. Para resolverlo, Benoit deberá unir fuerzas con Geraldine Scott, la jefa de policía local, en lo que promete ser el misterio más personal y complejo de su carrera.

Sobre la inspiración del filme, Rian Johnson explicó que “sigue una larga tradición de relatos clericales. Muerte en la vicaría de -Agatha- Christie es un clásico, pero mi mayor influencia para esta película fueron Los misterios del Padre Brown de G. K. Chesterton”.

Junto a Daniel Craig, el elenco lo componen Josh O’Connor, Josh Brolin, Glenn Close, Thomas Haden Church, Kerry Washington, Daryl McCormack, Jeremy Renner y Cailee Spaeny, entre otros.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery llegará a algunos cines seleccionados y tendrá una proyección especial en el BFI London Film Festival antes de estrenarse globalmente en Netflix el 12 de diciembre.

