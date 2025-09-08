“El Conjuro 4: Últimos Ritos” rompe récords y hace historia en el género de terror a nivel mundial

La saga de Ed y Lorraine Warren se despide con un éxito mayor al esperado gracias al increíble estreno de El Conjuro 4: Últimos ritos.

A pesar de recibir algunas críticas negativas sobre su trama y el ritmo con el que plasman su historia, gozan del beneficio de la duda y esa primera oportunidad de verla en pantalla.

Así, gracias a miles de espectadores, pudo debutar con $194 millones de dólares en taquilla a nivel mundial en lo que fue su primer fin de semana.

De esta manera, la cinta que llega a ponerle fin a la reconocida franquicia, se convirtió en el mejor estreno en la historia del cine de terror, superando a It (2017), que había recaudado $190 millones.

En el desglose: $110 millones son del mercado internacional, nuevo récord para el género, mientras que solo en funciones de preestreno acumuló $8.5 millones, la cifra más alta para la franquicia.

Con un presupuesto de $55 millones, la película ya se consolida como un éxito comercial. El universo de El Conjuro, que incluye Annabelle y La Monja, supera así los $2.300 millones en recaudación global.

Gran recibimiento en Chile

En Chile, el filme convocó a más de 366 mil espectadores en su primer fin de semana, logrando el mejor debut de la saga y de cualquier película de terror estrenada por Warner Bros. Chile.

Además, se convirtió en el segundo estreno más exitoso de la distribuidora en la historia local, solo detrás de Barbie (517 mil asistentes en 2024).

La preventa anticipó el fenómeno con más de 66 mil tickets. Para comparar, Destino Final: Lazos de Sangre (estrenada en mayo) acumuló 486 mil espectadores en todo su ciclo.

Un cierre con nostalgia

La cinta muestra el último caso de los Warren, interpretados por Patrick Wilson y Vera Farmiga, enfrentando una posesión demoníaca.

James Wan, creador de la saga, deslizó que este podría ser el cierre definitivo: “Nunca digas nunca, supongo, pero yo diría que no”, comentó sobre la posibilidad de nuevas entregas.

Con récords globales y locales, El Conjuro 4 marca un final al menos rentable para la franquicia de terror más taquillera de todos los tiempos.