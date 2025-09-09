Con septiembre en pleno desarrollo, las tan ansiadas Fiestas Patrias 2025 están a la vuelta de la esquina.

Y es que chilenos y chilenas tendrán varios días para celebrar en honor a la Patria, considerando que los festejos comenzarán el miércoles 17 y se extenderán hasta el domingo 21 de septiembre.

Bajo ese contexto, es que un infaltable para este “18″ es la clásica danza nacional, la cueca.

Sin embargo, es probable que hayan personas que no sepan cómo bailarla. Ante ello, es que existe una plataforma en línea que enseña paso a paso a bailar cueca.

¿No sabes bailar cueca? plataforma en línea te puede enseñar para lucirte en Fiestas Patrias

Se trata nada más y nada menos que de Superprof (disponible aquí), plataforma que incluye más de 40 profesores que ofrecen clases de cueca a lo largo y ancho de Chile.

Entre sus particularidades, está que la primera clase es gratuita y cuenta con una serie de promociones especiales para aprender la danza nacional.

En diálogo con T13, Gabriela Llanos, profesora de cueca de Superprof, señaló que "a la tercera clase las personas ya van a salir bailando cueca súper bien. Pero también depende de la actitud. La cueca es un baile de conquista, de coquetería. Si en la primera clase aprendes los pasos básicos, el diseño coreográfico, y además le pones el 100% de actitud, ya vas a tener la posibilidad de lucirte este 18 de septiembre“.

¿Cómo funciona? En la plataforma, los usuarios pueden escoger si prefieren realizar clases en línea o presenciales.

En caso de que se escoja esta última opción, los alumnos pueden dirigirse a clases en lugares cercanas a su respectiva ubicación.