Netflix continúa explorando la historia detrás de cada personaje.

José Campillay

Se confirma una nueva serie derivada de “Merlina” basada en otro integrante de la familia Addams

La segunda temporada de Merlina ya se encuentra disponible con todos sus capítulos en el catálogo de Netflix, logrando posicionarse en los más alto del servicio una vez más.

Hay que recordar que incluso antes de que se estrenara la segunda tanda de capítulos ya se había confirmado la realización de una tercera temporada.

Ahora, llegaron nuevas noticias relacionadas al futuro de la franquicia, aunque no precisamente en la misma línea de Merlina.

Y es que el universo de los Addams se expandirá en diferentes direcciones, específicamente con spin-offs derivados del programa principal.

Desde ‘La Gran N’ se confirmó la producción de una nueva serie centrada en el Tío Lucas, que ganó gran popularidad con las dos entregas.

El actor Fred Armisen, quien interpreta al excéntrico miembro de la familia Addams en el título central, retomará su papel en este proyecto que ya genera altas expectativas.

Aunque aún se desconocen detalles específicos sobre la trama, se espera que profundice en la vida y las aventuras de Lucas, explorando su humor oscuro, su relación cercana con Merlina y su estilo inconfundible.

Con este spin-off, Netflix refuerza su estrategia de ampliar historias derivadas en torno a la icónica familia Addams, que ha sido adaptada en variados títulos.

Ahora solo queda esperar por nuevas noticias sobre el esperado proyecto.

