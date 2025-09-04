¿Habrá temporada 3 de “Merlina”? La serie de Netflix cierra con éxito su segunda entrega

Merlina se ha convertido en una de las series más exitosas de los últimos años, marcando hitos y tendencias con sus reproducciones en Netflix.

Los fanáticos ya pueden disfrutar de su segunda temporada completa disponible en la plataforma luego de llegar en dos partes de cuatro capítulos.

Con esto se pone fin a la nueva entrega y los seguidores quedaron con el hype en lo más alto y una duda que siempre llega al final de cada proyecto: ¿Habrá una nueva temporada?

La respuesta es sí, y ya estaba anunciada desde antes. En julio de este año, antes que llegara la temporada actual, se confirmó la realización de una tercera entrega.

Los creadores del programa, Alfred Gough y Miles Millar, adelantaron que la próxima entrega será más ambiciosa. En palabras de los propios showrunners, la meta es simple: lograr que la tercera temporada sea “la mejor de todas”.

Ahora, la gran interrogante es qué veremos en la próxima tanda de capítulos, sobre todo tras lo visto en la reciente entrega.

*Esta nota puede tener spoilers*

Al cierre de la segunda temporada se devela que Enid es una loba alfa líder de manada, por lo que si se transforma en su forma animal no podrá regresar a su forma humana.

Esto lleva a que se sacrifique por Merlina adoptando su forma animal. Sin embargo tras esto huye y Merlina junto al tío Lucas, buscarán la manera de regresarla a la normalidad.

Conforme al desarrollo de la temporada 3, la producción aún no ha comenzado y se espera que su estreno sea a mediados de 2027.