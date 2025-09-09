Encuentran cadáver en el río Mapocho: transeúntes se percataron del cuerpo

Este martes, un cuerpo fue encontrado en el lecho del río Mapocho, en la comuna de Providencia, lo cual motivó un amplio operativo policial.

Según información preliminar, transeúntes que circulaban por el lugar se percataron del cadáver, dando aviso a personal de Carabineros.

Debido al trabajo policial en la zona, hay restricción de la pista derecha en Av. Andrés Bello al poniente, entre Huelén y Puente del Arzobispo

El hallazgo se produjo en horas de la tarde de este martes en las cercanías de la estación de Metro Salvador.

Noticia en desarrollo.